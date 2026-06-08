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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية ويستعرض خطة العام المالي 2026/2027

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 واستعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، كما تم استعراض إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات بين جهات الوزارة المختلفة بما يضمن الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وأشار التقرير إلى دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي الحالي 2025/2026، من أبرزها مشروع توسعة مفيض توشكي، وتعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي للدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.

وفيما يخص العام المالي 2026/2027، والتي جاءت مجمل التمويلات المستهدفة بزيادة قدرها تستهدف الخطة الاستثمارية استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، إلى جانب التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، وكذلك مشروعات حماية الشواطئ المصرية للتعامل والتكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت واقع نلمسه ونعيشه من خلال العديد من المؤشرات مثل نمط هطول الأمطار وتغير درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر بالإضافة إلي المشروع القومي لضبط النيل والذي يعتبر من اهم المشروعات التي تستهدفها الوزارة العام المالي القادم لاعادة الانضباط وحماية شريان الحياه لمصر المتمثل في نهر النيل وبما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة المائية ودعم جهود التنمية المستدامة

وجدير بالذكر ان الخطة استهدفت ايضا استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة ادارة السد العالي سواء منظومات التشغيل او رصد السد او زيادة القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة.

وأكد الدكتور سويلم أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، وأن مشروعات الوزارة تُنفذ في إطار “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0” بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم الأمن الغذائي حيث تعكس الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 زيادة بنحو 28% مقارنة بإجمالي الخطة المعدلة للعام الحالي، وبنحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير.  

كما وجه سيادته بمواصلة المتابعة الدقيقة للخطط المالية، وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق بالمشروعات الجارية، وتذليل أية معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة بما ينعكس ايجابياً على  المستهدفات التنموية للوزارة

الخطة الاستثمارية معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية المشروعات الاستراتيجية منظومة ادارة السد العالي

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