يوسف الحسيني: مصر يهمها تأمين البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس إريتريا في قصر الاتحادية .

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" تنسيق مصري مع إريتريا للحفاظ على استقرار المنطقة والتأكيد على موقف مصر الراسخ لوحدة السودان وسيادته وامنه واستقراره ".

وتابع يوسف الحسيني :" مصر لديها ساحل طويل على البحر الأحمر ويهمها تأمين البحر الأحمر بداية من خليج عدن وحتى قناة السويس في بورسعيد".

وأكمل يوسف الحسيني:" حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر مفيهاش هزار".

ولفت الحسيني :" مصر تقوم بالتنسيق المكثف مع إريتريا في هذا الشأن,, هناك مسؤولية حصرية للدول المشاطئة على البحر الأحمر وعلى الدول غير المشاطئة للبحر الأحمر الا تتدخل في شؤونه ".

