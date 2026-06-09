غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من البلدات بجنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت حي الحمادية في بلدة العباسية بقضاء صور، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء المنطقة، من دون ورود أنباء عن حجم الأضرار أو الإصابات.

في سياق الاعتداءات المتواصلة، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة الحدودية، فيما تابع الأهالي التطورات الميدانية بحذر.

كما تعرضت منطقة القطراني في قضاء جزين، وتحديداً ما يُعرف بـ"جورة خضر" وحرج القطراني، لقصف مدفعي اسرائيلى، بالتزامن مع تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة تولين في قضاء مرجعيون، في إطار التصعيد المستمر على المناطق الجنوبية.