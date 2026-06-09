استعدادا لكأس العالم.. ملخص وأهداف فوز إسبانيا على بيرو بثلاثية

نجح منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز على منافسه بيرو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على ملعب كواوتيموك" في مدينة "بويبلا" المكسيكية، ضمن استعدادات الماتادور لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وسجل أهداف منتخب إسبانيا كلا من ميكيل أويارزوبال في الدقيقة الثانية وبيدري في الدقيقة 32 قبل أن يضياف بيدرو جاليسي حارس بيرو الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في 53 من عمر المباراة.

وجاء هدف منتخب بيرو الوحيد أمام إسبانيا عن طريق خايرو فيليز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

مجموعة إسبانيا في كأس العالم

ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز بلقب بطولة كأس العالم التي تنطق يوم الخميس 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة التي تضم كلا من السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر،

ويفتتح منتخب إسبانيا مشواره في دور المحموعات من بطولة كأس العالم يوم الاثنين 15 يونيو الجاري، حينما يواجه منافسه الرأس الأخضر في مدينة "أتلانتا" الأمريكية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.