معندوش رحمه.. عامل تعدى على طفلته بالضرب حتى الموت بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن شكوى إحدى السيدات من زوجها لقيامه بتعذيب طفلتهما والتسبب فى وفاتها انتقاماً منها لخلافات زوجية بينهما بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 مايو الماضى تبلغ لقسم شرطة السلام أول من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان (طفلة "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة"، 13 سنة، مقيمة بدائرة القسم) إثر تعدى والدها (صاحب جراج- مقيم بذات الدائرة) عليها بالضرب بمحل سكنهما.

وتم ضبط والد المذكورة ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين زوجته فقامت على إثرها بترك مسكنهم، واكتشافه قيام نجلتهما "المتوفاة" بإرسال جميع المكالمات والرسائل المسجلة على هاتفه إلى والدتها وخالها بناءً على طلبهما، مما دفعه للتعدى عليها بالضرب لتأديبها حيث فوجئ بفقدانها الوعى، فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها توفيت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

