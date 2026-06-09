صلاح محسن: المصري استحق التتويج بكأس عاصمة مصر.. وكنت أتمنى التواجد مع المنتخب

أعرب صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي عن سعادته الكبيرة بالتتويج ببطولة كأس عاصمة مصر "الرابطة".

وتوج فريق المصري البورسعيدي ببطولة كأس عاصمة مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على إنبي بثلاثية نظيفة على ستاد السويس الجديد ، سجلها منذر طمين وحسن علي وعمر الساعي ، ليحصد الأخضر لقب كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه.

وقال صلاح محسن في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:المصري استحق التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر ، فقد قدمنا مباراة كبيرة أمام إنبي وكنا الطرف الأفضل طوال المباراة ، والبطولة كانت هدفاً لنا منذ البداية.

وتابع: كنت أتمنى التواجد في قائمة المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العالم 2026 ، خاصةً أنني كنت أتولجد في المعسكرات السابقة وشاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية بالمغرب ، لكنني أحترم رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وأتمنى له التوفيق في المونديال ولجميع اللاعبين.

انجاز للمصري البورسعيدي

دخل النادي المصري البورسعيدي سجلات التاريخ؛ بعدما توج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على استاد السويس.

وأصبح المصري ثالث فريق ينجح في التتويج بالبطولة منذ انطلاقها؛ لينضم إلى قائمة الأبطال التي تضم “مودرن سبورت” و"سيراميكا كليوباترا"، الذي فرض هيمنته على المسابقة خلال السنوات الأخيرة.