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من حلم في باريس إلى البطولة الأكبر عالميا.. القصة الكاملة لميلاد كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من حلم في باريس إلى البطولة الأكبر عالميا.. القصة الكاملة لميلاد كأس العالم

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

تعد بطولة كأس العالم لكرة القدم الحدث الرياضي الأكثر متابعة على مستوى العالم لكن الطريق إلى ولادة هذه البطولة التاريخية لم يكن سهلا إذ مرت الفكرة بمراحل طويلة من الجدل والتحديات قبل أن ترى النور للمرة الأولى عام 1930.

البداية من باريس.. أول خطوة نحو الحلم العالمي

تعود جذور فكرة إقامة بطولة عالمية لكرة القدم إلى عام 1904، عندما تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال اجتماع تاريخي في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة سبع دول هي سويسرا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وهولندا وإسبانيا والسويد.

وخلال ذلك الاجتماع طرحت فكرة تنظيم بطولة تجمع منتخبات العالم تحت مظلة واحدة إلا أن المشروع واجه عقبات كبيرة حالت دون تنفيذه في ذلك الوقت.

معارضة أولمبية تؤجل المشروع

واجهت فكرة كأس العالم رفضا من اللجنة الأولمبية الدولية التي كانت تخشى أن تؤثر البطولة الجديدة على مكانة الألعاب الأولمبية باعتبارها الحدث الرياضي الأهم عالميا.

كما أبدت بعض الجهات تخوفها من أن يؤدي نجاح البطولة إلى تعزيز نفوذ الاتحاد الدولي لكرة القدم وسيطرته على اللعبة الأكثر شعبية في العالم وهو ما تسبب في تأجيل تنفيذ المشروع لسنوات عديدة.

جول ريميه يعيد إحياء الفكرة

عادت فكرة إقامة بطولة عالمية لكرة القدم إلى الواجهة مجددا عام 1921 بفضل المحامي الفرنسي جول ريميه الذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وسعى بكل قوة إلى تحويل الحلم إلى واقع.

وعمل ريميه على إقناع الاتحادات الوطنية بأهمية البطولة الجديدة، حتى نجح في تحقيق اختراق تاريخي خلال اجتماع الاتحاد الدولي المنعقد في 25 مايو 1928، حيث تمت الموافقة رسميًا على إطلاق بطولة عالمية للمنتخبات.

 جول ريميه

الأوروجواي تفوز بشرف التنظيم

بعد اعتماد البطولة، تقدمت الأوروجواي بطلب استضافة النسخة الأولى من كأس العالم وتمت الموافقة على ملفها بفضل الإنجازات الرياضية الكبيرة التي حققتها في تلك الفترة.

وكان المنتخب الأوروجواي قد توج بالميدالية الذهبية في آخر دورتين أولمبيتين ما جعله أحد أقوى منتخبات العالم آنذاك.

كما قدمت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية العديد من التسهيلات للمنتخبات المشاركة، بينما تكفل الاتحاد الدولي بمصاريف السفر والتنقل في ظل صعوبة الرحلات الدولية خلال تلك الحقبة.

ميلاد كأس جول ريميه

وقبل عامين من انطلاق البطولة الأولى اشترطت اللوائح وجود جائزة رسمية وثمينة تُمنح للفريق الفائز باللقب.

لذلك تم تصميم كأس خاص للبطولة حمل اسم "كأس النصر"، قبل أن يُعرف لاحقًا باسم "كأس جول ريميه" تكريمًا للرجل الذي لعب الدور الأكبر في تأسيس البطولة العالمية.

انطلاقة تاريخية عام 1930

شهد عام 1930 انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم في الأوروجواي لتبدأ رحلة واحدة من أعظم البطولات الرياضية في التاريخ.

ومنذ ذلك الوقت، تقام البطولة كل أربعة أعوام، لتتحول من فكرة واجهت الرفض والمعارضة إلى الحدث الكروي الأكبر والأكثر متابعة على مستوى العالم

منتخب الأوروجواي 1930

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من سبع دول إلى العالم بأسره

ما بدأ كفكرة طرحت داخل قاعة اجتماعات صغيرة في باريس قبل أكثر من قرن، أصبح اليوم مهرجانا عالميا يجمع مليارات المشجعين من مختلف القارات.

ومع كل نسخة جديدة، تستمر كأس العالم في كتابة فصول جديدة من تاريخ كرة القدم محتفظة بمكانتها كالحلم الأكبر لكل لاعب ومنتخب يسعى لاعتلاء عرش اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

بطولة كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم اللجنة الأولمبية الدولية الفرنسي جول ريميه الأوروغواي

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