لغز بقعة الزيت على شاطئ الجبيل.. لجنة فنية تتدخل لتحديد المصدر وحجم التأثير البيئي في طور سيناء

في تحرك عاجل لاحتواء أي تداعيات بيئية محتملة، شكّلت الجهات المختصة بمحافظة جنوب سيناء لجنة فنية متخصصة لمعاينة وفحص بقعة الزيت التي جرى رصدها على شواطئ منطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، وذلك للوقوف على أسباب ظهورها وتقييم آثارها على البيئة البحرية و الشاطئية.

وقال مصدر مسؤول بإدارة البيئة إن اللجنة بدأت أعمالها الميدانية لحصر المنطقة المتأثرة، وإعداد تقرير فني شامل يتضمن تقييم حجم التأثيرات البيئية الناجمة عن البقعة الزيتية، ومدى انعكاسها على الشاطئ والكائنات البحرية والموارد الطبيعية بالمنطقة.

وأوضح المصدر أن اللجنة ستبحث إمكانية سحب عينات من البقعة الزيتية وإخضاعها للتحاليل المعملية المتخصصة، بهدف تحديد طبيعة المادة ومصدرها بدقة، وما إذا كانت ناتجة عن تسرب من إحدى الوحدات البحرية أو السفن العابرة بخليج السويس، أو عن مصدر آخر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود جهة متسببة في التلوث.

وأكد أن الجهات المعنية تتابع الموقف بشكل مستمر، بالتنسيق مع الأجهزة البيئية المختصة، مشددًا على أهمية سرعة التعامل مع أي ملوثات حفاظًا على البيئة البحرية التي تمثل أحد أهم المقومات الطبيعية والسياحية بمدينة طور سيناء.

وكان المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، قد أكد أن بقعة الزيت التي جرى تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشاطئ الجبيل حقيقية، إلا أنها محدودة المساحة ولا تشكل خطرًا على المواطنين أو مرتادي الشاطئ، موضحًا أن الجهات التنفيذية تحركت فور رصدها لمنع انتشارها والتعامل معها وفق الإجراءات البيئية المعتمدة.

وأضاف أن موقع الشاطئ يقع بالقرب من المسار الملاحي وخطوط الأنشطة البترولية الممتدة بمنطقة خليج السويس، الأمر الذي قد يؤدي أحيانًا إلى ظهور مثل هذه البقع نتيجة حركة أو بعض الأنشطة البحرية، مؤكدًا أن تحديد السبب النهائي يظل مرهونًا بنتائج الفحوص والتحاليل الفنية.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى إخطار إدارة شؤون البيئة بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب جهاز شؤون البيئة بقطاع خليج السويس، حيث انتقلت فرق الرصد والمتابعة إلى الموقع للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلًا عن بدء أعمال جمع العينات وتحليلها للوصول إلى المصدر الحقيقي للبقعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة للحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، خاصة أن التلوث الزيتي يعد من أخطر الملوثات التي قد تؤثر على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية والثروة السمكية إذا لم يتم التعامل معه بصورة سريعة وفعالة.

وأكدت الجهات المختصة استمرار أعمال الرصد البيئي والمتابعة الميدانية خلال الأيام المقبلة، لحين صدور نتائج التحاليل والتأكد من إزالة آثار البقعة بالكامل، بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة البحرية وشواطئ مدينة طور سيناء.

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