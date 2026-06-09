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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تأييد إحالة أوراق عامل وربة منزل لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا بالقناطر الخيرية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأييد إحالة أوراق عامل وربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بإستدراج شخص وقتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتمزيق جسده باستخدام أسلحة بيضاء "حديدة وسكينة" وكفناه في سجادة وألقيا بأشلائه في جوال للتخلص منه، وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود.
وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "عواد أ إ م خ" 37 سنة - عامل مقيم أبو الغيط - القناطر الخيرية، و"رانيا ر م م" 31 سنة - ربة منزل - مقيمة: أبو الغيط القناطر الخيرية، في الجناية رقم 22757 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم 2467 لسنة 2025 کلی جنوب بنها، لأنهما في ليلة 4/5 / 2025 بدائرة مركز القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه سيد عادل حسن مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم علي ذلك وبيتا النيه فراودته الثانية بكلمات غاوية موهمة إياه بشوقها وحنانها فإستدرجته بدارها وأحكمت وثاقه بمكائد الغدر، فأنقض عليه الأول وانهال عليه ضربًا بعتلة حديدية أعدها مسبقًا لإرتكاب الواقعة وحطم عظام جمجمته، مسقطًا إياه صريعًا تتخبطه سكرات الموت ممزقًا جثمانه: تقطيعًا وكفناه في سجادة وألقيا بأشلائه في جوال طريحًا قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه قد أرتبطت تلك الجناية بجنحه سرقة كان القصد منها تسهيل إرتكابها وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقا - الهاتف محمول - المبين وصفًا بالأوراق والمملوكة لذات المجني عليه حال كونهما شخصين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص (حديدة) دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية او الحرفية، واختتم أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض.

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