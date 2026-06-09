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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف دفع وتيرة العمل بتلك المشروعات؛ من أجل تعزيز كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة الوادي الجديد تمتلك مقومات تنموية فريدة، مؤكدة أن نجاح تنفيذ مشروعات حياة كريمة بنسبة 100% في مركز الفرافرة يعد نموذجا للعمل المتميز، كما يتم متابعة مختلف الملفات التي تخص جميع القطاعات التنموية والخدمية مع المحافظ.

وخلال الاجتماع، قدمت محافظ الوادي الجديد عرضا تحت عنوان “الوادي الجديد: رؤية استراتيجية نحو اقتصاد صحراوي متكامل ومستدام”، تضمن عددا من محاور العمل، انطلاقا من "توجه استراتيجي" يقوم على بناء اقتصاد صحراوي متكامل يحافظ على المياه الجوفية، ويعظم العائد عبر الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، ويتم ذلك من خلال تنفيذ "رسالة المحافظة" وقوامها تحويل الوادي الجديد إلى مركز قومي للصناعات المستدامة، والسياحة البيئية، بجانب الطاقة النظيفة، والمجتمعات الصحراوية الذكية؛ وذلك من أجل تقديم نموذج مصري رائد إقليميا للتنمية المتوازنة.

وقالت حنان مجدي: “تتمتع محافظة الوادي الجديد بالعديد من المقومات والفرص المواتية، منها الطاقة الشمسية والثروات التعدينية غير المستغلة، بجانب توافر محاصيل تصديرية ذات ميزة تنافسية عالية (تمور ـ بطاطس)، بالإضافة إلى وجود بيئة مهيأة لنموذج الاقتصاد المتكامل، فضلا عن توافر ميزة كبيرة أساسية تتمثل في تمتع المحافظة بموقع استراتيجي يربط مصر بأفريقيا”.

وفي سياق ذلك، أوضحت المحافظ أن الرؤية الاستراتيجية للمحافظة تنطلق من عدة محركات تنموية، تبدأ بالصناعات التحويلية، ثم التعدين والصناعات الاستخراجية، والطاقة الشمسية والنظيفة، وانتهاء بالتنوع السياحي.

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية وسلاسل القيمة، أشارت حنان مجدي إلى أنه يتم الاعتماد على تحويل ما تتمتع به المحافظة من محاصيل: التمور والبطاطس والقمح إلى صناعات زراعية، عن طريق مجمعات صناعية لتحويل المواد الخام إلى منتجات، ثم يتم في النهاية إعادة تدوير للمخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف.

كما تطرقت المحافظ إلى مؤشرات الاستثمار الزراعي وخريطة الأراضي الممنوحة للمستثمرين، والتوسعات المستهدفة، لافتة في هذا الصدد إلى أنه جار إعداد قاعدة بيانات رقمية متكاملة للأراضي المستهدفة للتوسع الزراعي؛ حيث تبلغ مساحات الأراضي المتوقع استصلاحها 600 ألف فدان، كما تم البدء في إعداد خريطة زراعية تفاعلية لدعم التخطيط والاستثمار الزراعي بالمحافظة.

وفي ضوء الحديث عن القطاع الزراعي، تحدثت حنان مجدي أيضا عن أهم مشروعات الصناعات التحويلية، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، ومنها مجمع تعبئة وتغليف التمور، والمجمع الصناعي الحرفي في قرية مرزوق بمركز بلاط، بجانب مشروع استصلاح 450 فدانا بـ "أبو طرطور"، علاوة على مصنع تدوير المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى تطوير مجمع التمور بالشراكة مع القطاع الخاص، وهناك دراسات تم إعدادها حول تنفيذ مشروع مجمع للصناعات الغذائية على مساحة 100 فدان، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظتي الوادي الجديد وأسوان لتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما، ودعم الفرص الاستثمارية بين المحافظتين.

وخلال الاجتماع، تناولت محافظ الوادي الجديد مشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي، الذي اعتبرته أول صندوق استثماري من نوعه على مستوى الجمهورية، بهدف ميكنة جميع العمليات الإدارية داخله، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مشيرة إلى إنشاء البوابة الإلكترونية لصندوق الأراضي لتكون منصة شاملة، مما يزيد الكفاءة ويقلل الوقت والجهد.

واستعرضت حنان مجدي المحرك الثاني الخاص بالتعدين والصناعات الاستراتيجية التحويلية، لافتة إلى مجمعات إنتاج الأسمدة والكيماويات التصديرية، والصناعات التعدينية المتخصصة، والصناعات الزجاجية والتكنولوجية عالية الدقة، موضحة أنه جار استكمال إجراءات إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية دولية للتعدين لضمان توطين التكنولوجيا وتوفير العمالة المتخصصة، فضلا عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الثروات المعدنية الداعمة للصناعات الاستراتيجية.

وبشأن المحرك الثالث للرؤية الاستراتيجية، أشارت المحافظ إلى أنه يستند إلى إقامة محطات توليد طاقة شمسية، ودعم التنمية الزراعية والصناعية من خلال توفير طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، وجذب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، فضلا عن تنمية رأس المال البشري عن طريق إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية للطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أهم مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها في المدارس والمساجد وعدد من آبار الري الحكومية، والتي نتج عنها خفض استهلاك الكهرباء التقليدية

أما فيما يخص المحرك الرابع المتعلق بالتنوع السياحي وتعظيم العائد من المقومات البيئية والعلاجية والتراثية، أكدت حنان مجدي التركيز على السياحة المتنوعة التي تمتاز بها المحافظة بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية فريدة، واستغلال البنية التحتية القومية الجديدة لتسهيل وصول الوفود السياحية إلى المحافظة على مدار العام. واستعرضت المحافظ الفرص الاستثمارية في السياحة العلاجية، مؤكدة أن العيون الكبريتية والآبار الجوفية الساخنة بالمحافظة تمثل فرصة استثمارية واعدة مطروحة ضمن قطاع السياحة العلاجية.

كما تطرقت حنان مجدي للحديث عن الموقف التنفيذي لملف تقنين أملاك الدولة بالمحافظة، فضلا عن تناول موقف منظومة المتغيرات المكانية؛ حيث بلغ إجمالي المتغيرات 534 حالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات على الفور.

كما تناولت المحافظ الموقف الحالي للخطة الاستثمارية للمحافظة حتى الآن، والتي يتم الإنفاق منها على برامج التنمية في قطاعات: الكهرباء، والطرق، وتدعيم الاحتياجات والإدارة المحلية، بالإضافة إلى تحسين البيئة والتنمية الحضرية، والتنمية الاقتصادية، وغيرها من البرامج التنموية.

وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشارت المحافظ إلى أنه تم تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في مركز الفرافرة، بإجمالي 321 مشروعا، والتي تم الانتهاء منها بالكامل، وجار العمل على استكمال إجراءات التشغيل والتسليم.

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