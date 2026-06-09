قبل انطلاق المونديال.. بلاتيني يقاضي إنفانتينو بتهمة الإقصاء

قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك .. عاد الصراع القديم داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى الواجهة مجددًا بعدما قرر الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح ملف القضية التي أنهت أحلامه في قيادة الكرة العالمية قبل نحو عقد كامل.

وفي تطور جديد يحمل أبعادًا قانونية ورياضية وسياسية تقدم بلاتيني بدعوى جنائية ومدنية أمام القضاء الفرنسي ضد عدد من الشخصيات المرتبطة بملف التحقيقات التي أطاحت به من سباق رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2016 يتصدرهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" الحالي.

وتأتي هذه الخطوة لتعيد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الحديثة إلى دائرة الضوء في وقت يستعد فيه العالم لمتابعة أكبر نسخة من بطولة كأس العالم على الإطلاق.

معركة بدأت قبل انتخابات 2016

تعود جذور الأزمة إلى عام 2015 عندما كان ميشيل بلاتيني المرشح الأبرز لخلافة السويسري سيب بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي ذلك الوقت كان بلاتيني يحظى بدعم واسع داخل أوروبا والعديد من الاتحادات القارية كما كان ينظر إليه باعتباره الرجل الأقرب لقيادة مرحلة جديدة داخل "فيفا" بعد سنوات طويلة من هيمنة بلاتر على المشهد الكروي العالمي.

لكن الأمور انقلبت بشكل مفاجئ بعد فتح تحقيق أخلاقي بشأن حصول بلاتيني على مبلغ مليوني فرنك سويسري من سيب بلاتر عام 2011.

واعتمدت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم على هذه القضية لإصدار قرار بإيقاف بلاتيني لمدة ثماني سنوات عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم قبل أن يتم تخفيض العقوبة لاحقًا إلى أربع سنوات من قبل محكمة التحكيم الرياضي.

وبذلك انتهت عمليًا فرص النجم الفرنسي في خوض انتخابات رئاسة "فيفا" ليفتح الطريق أمام جياني إنفانتينو للوصول إلى المنصب الذي لا يزال يشغله حتى الآن.

بلاتيني: تم إقصائي من السباق

ورغم مرور سنوات طويلة على الواقعة فإن بلاتيني لا يزال متمسكًا بموقفه مؤكدًا أن ما حدث كان جزءًا من مخطط استهدف إبعاده عن سباق الرئاسة.

وبحسب ما تضمنته الدعوى الجديدة فإن الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتهم عددًا من الشخصيات بالتورط في عملية منظمة هدفت إلى إقصائه من المشهد الكروي الدولي معتبرًا أن إنفانتينو لعب دورًا رئيسيًا في تلك الأحداث.

وأكد أوليفييه باراتيلي محامي بلاتيني أن الشكوى تستند إلى معطيات ووقائع ترى هيئة الدفاع أنها تثبت وجود تحركات استهدفت حرمان موكله من فرصة الوصول إلى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما تشير الشكوى إلى أن إنفانتينو كان بحسب وجهة نظر بلاتيني وفريقه القانوني الشخصية الأكثر تأثيرًا في هذه العملية.

تبرئة قضائية لم تنه الجدل

وعلى مدار السنوات الماضية خضع بلاتيني وبلاتر لتحقيقات وإجراءات قضائية مطولة في سويسرا بشأن المبلغ المالي محل النزاع.

وكان الادعاء قد فتح تحقيقًا حول طبيعة الدفعة المالية التي حصل عليها بلاتيني من بلاتر وسط شكوك تتعلق بمدى قانونيتها.

إلا أن القضاء السويسري أصدر حكمًا ببراءة الرجلين عام 2022 قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف السويسرية الحكم ذاته في عام 2025 لتنتهي القضية جنائيًا داخل سويسرا لصالح الطرفين.

لكن رغم تلك الأحكام ظل بلاتيني مقتنعًا بأن الضرر الذي تعرض له لم يكن قانونيًا فقط بل رياضيًا وسياسيًا أيضًا بعدما فقد فرصة تاريخية لتولي قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم في مرحلة كانت تشهد تغييرات جذرية داخل المؤسسة الكروية الأكبر في العالم.

إنفانتينو في قلب العاصفة

ويأتي تحرك بلاتيني في توقيت حساس بالنسبة إلى جياني إنفانتينو الذي يستعد للإشراف على النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم.

فالرئيس السويسري نجح خلال السنوات الأخيرة في توسيع البطولة إلى 48 منتخبًا كما عزز من الحضور التجاري والتسويقي للاتحاد الدولي لكرة القدم لكنه واجه في المقابل العديد من الانتقادات المرتبطة بأسلوب إدارة المؤسسة والعلاقات داخل أروقة اللعبة.

ورغم أن إنفانتينو لم يعلق رسميًا حتى الآن على تفاصيل الدعوى الجديدة فإن القضية مرشحة لإثارة نقاش واسع داخل الأوساط الرياضية خلال الفترة المقبلة خاصة إذا تطورت إلى مراحل قضائية أكثر تعقيدًا.

أسطورة فرنسية لم تغلق الملف

ويظل ميشيل بلاتيني واحدًا من أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ فرنسا وأوروبا بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1984 وحقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية خلال مسيرته.

كما نجح لاحقًا في الوصول إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل أن تتوقف مسيرته الإدارية بشكل مفاجئ بسبب القضية التي لا تزال تلقي بظلالها على مشهد كرة القدم العالمية حتى اليوم.

وبينما تستعد الجماهير لمتابعة مباريات كأس العالم 2026 يعود الصراع القديم بين بلاتيني وإنفانتينو إلى الواجهة من جديد في قضية قد تعيد فتح أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم وتطرح تساؤلات جديدة حول كواليس الصراع على السلطة داخل اللعبة الأكثر شعبية في العالم.