الأخ ضد أخيه في كأس العالم.. قصص عائلية تشعل مونديال 2026

لا تقتصر حكايات كأس العالم على الأهداف والبطولات والنجوم الكبار فقط فخلف المشهد الكروي المثير تختبئ دائمًا قصص إنسانية تمنح البطولة طابعًا مختلفًا وتجعلها أكثر قربًا من الجماهير حول العالم .. ومع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تبرز ظاهرة لافتة تتمثل في مشاركة عدد كبير من الأشقاء ضمن المنتخبات المتأهلة في مشهد نادر يجمع بين روابط الدم وأحلام المجد على أكبر مسرح كروي في العالم.

وبين أشقاء يرتدون القميص ذاته دفاعًا عن وطن واحد وآخرين فرقتهم الأعلام والجنسيات ليجدوا أنفسهم منافسين على أرض الملعب تبدو النسخة الحالية من المونديال حافلة بقصص عائلية استثنائية تضيف بعدًا جديدًا للمنافسة.

فرنسا.. عائلة هيرنانديز في مهمة جديدة

عندما يُذكر الأشقاء في كرة القدم العالمية يكون اسم عائلة هيرنانديز حاضرًا بقوة فالثنائي لوكاس هيرنانديز وثيو هيرنانديز يواصل كتابة واحدة من أبرز القصص العائلية في الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

ورغم اختلاف وجهتيهما على مستوى الأندية حيث يلعب لوكاس في باريس سان جيرمان بينما انتقل ثيو إلى الهلال السعودي فإن حلمهما المشترك يبقى قيادة المنتخب الفرنسي نحو استعادة لقب كأس العالم.

ويُعد الشقيقان من الركائز الأساسية في تشكيلة "الديوك" كما يمتلكان خبرة كبيرة في البطولات الكبرى الأمر الذي يمنح فرنسا قوة إضافية قبل انطلاق المنافسات.

الرأس الأخضر.. الأخوة في خدمة الحلم التاريخي

وفي أول مشاركة مونديالية لمنتخب الرأس الأخضر تتجسد الروح العائلية من خلال الشقيقين لاروس دوارتي وديروي دوارتي.

ويحمل الثنائي آمال جماهير منتخب "القروش الزرقاء" الذي يطمح إلى تجاوز حدود المشاركة التاريخية وتحقيق مفاجآت أمام منتخبات أكثر خبرة وتاريخًا.

ويعكس وجود الأخوين معًا داخل المنتخب قصة نجاح لجيل جديد من اللاعبين الذين نشأوا في أوروبا لكنهم اختاروا تمثيل بلدهم الأم في أهم بطولة كروية على الإطلاق.

عائلة باكونا.. حلم كوراساو

في منتخب كوراساو تتكرر الصورة ذاتها عبر الشقيقين لياندرو باكونا وجونينيو باكونا ويأمل الأخوان في قيادة منتخب بلادهما لتحقيق ظهور مشرف خلال المشاركة المونديالية خاصة أن المنتخب يواجه تحديات كبيرة أمام منافسين يملكون خبرات واسعة على الساحة الدولية.

ورغم صعوبة المهمة فإن وجود الشقيقين يمنح المنتخب حالة من الانسجام والثقة داخل الملعب وهو أمر قد يصنع الفارق في بعض المواجهات.

إصابة تحرم هولندا من مشهد خاص

وكانت الجماهير الهولندية تنتظر رؤية الشقيقين يورين تيمبر وكوينتن تيمبر بقميص المنتخب البرتقالي في كأس العالم.

لكن الإصابة حرمت يورين تيمبر من التواجد في البطولة لتنتهي بذلك فرصة مشاهدة الأخوين معًا في الحدث العالمي الأكبر.

وتُعد هذه من القصص المؤثرة قبل انطلاق المونديال خاصة أن الثنائي كان يحلم منذ سنوات بخوض البطولة جنبًا إلى جنب تحت راية منتخب هولندا.

عندما يتحول الأخ إلى منافس

لكن الوجه الآخر للقصة يبدو أكثر إثارة ففي بعض الحالات لا تجمع المنتخبات الأشقاء تحت علم واحد بل تضعهم على طرفي نقيض بسبب اختلاف اختياراتهم الدولية أو جنسياتهم الرياضية.

وهنا تتحول العلاقة العائلية إلى منافسة رياضية قد تبلغ ذروتها إذا تقابل المنتخبان في إحدى مباريات البطولة.

عائلة دوي.. فرنسا ضد كوت ديفوار

واحدة من أبرز هذه القصص تخص عائلة دوي فبعد تألقه اللافت مع باريس سان جيرمان أصبح ديزيري دوي أحد أبرز المواهب الفرنسية المشاركة في كأس العالم.

لكن شقيقه جويلا دوي اختار تمثيل منتخب كوت ديفوار ليجد الشقيقان نفسيهما في معسكرين مختلفين خلال البطولة.

وإذا جمعت الأدوار الإقصائية بين فرنسا وكوت ديفوار فقد يشهد المونديال واحدة من أكثر المواجهات العائلية إثارة في تاريخه الحديث.

الأخوان ويليامز.. حلم واحد ورايتان مختلفتان

أما القصة الأشهر ربما فتخص إيناكي ويليامز ونيكو ويليامز فعلى الرغم من أنهما نشآ في البيئة الكروية نفسها وتألقا لسنوات بقميص أتلتيك بلباو فإن طريقهما الدولي اتخذ اتجاهين مختلفين.

إيناكي اختار تمثيل منتخب غانا بينما قرر نيكو الدفاع عن ألوان المنتخب الإسباني الذي يدخل البطولة ضمن أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وتبقى احتمالية مواجهة الأخوين في كأس العالم أحد أكثر السيناريوهات التي تترقبها الجماهير لما تحمله من مشاعر متناقضة داخل عائلة واحدة.

لوكاسن وبروبي.. قصة جديدة من هولندا وغانا

ولا تتوقف الحكايات عند هذا الحد إذ تشهد البطولة أيضًا حالة مشابهة بين ديريك لوكاسن وشقيقه بريان بروبي فبينما يمثل لوكاسن منتخب غانا يرتدي بروبي قميص المنتخب الهولندي ما يفتح الباب أمام احتمال مواجهة جديدة بين شقيقين على المسرح العالمي.

ورغم أن مثل هذه المواجهات تبدو قاسية من الناحية العاطفية فإنها تعكس في الوقت نفسه عالمية كرة القدم وقدرتها على جمع أفراد العائلة الواحدة داخل منافسة رياضية استثنائية.

المونديال.. أكثر من مجرد بطولة

وعلى مدار تاريخ كأس العالم ظلت قصص الأشقاء جزءًا من سحر البطولة لأنها تذكر الجماهير بأن كرة القدم ليست مجرد نتائج وألقاب بل حكايات إنسانية تحمل أحلامًا مشتركة ومشاعر متداخلة.

وفي مونديال 2026 ستكون الأنظار موجهة نحو النجوم الكبار والمرشحين للفوز باللقب لكن خلف كل مباراة قد تظهر قصة عائلية جديدة وقد يتحول الأخ إلى زميل أو منافس لتضيف روابط الدم فصلًا جديدًا من فصول السحر الذي يجعل كأس العالم الحدث الرياضي الأكثر متابعة على وجه الأرض.