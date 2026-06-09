سكالوني يحسم الجدل.. ميسي يشارك أمام أيسلندا قبل انطلاق كأس العالم 2026

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ، مشاركة قائد الفريق ليونيل ميسي في المباراة الودية أمام منتخب أيسلندا، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء، ضمن التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

سكالوني: ميسي سيلعب.. لكن بحذر

وقال سكالوني ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن ميسي سيشارك بشكل مبدئي في اللقاء، لكنه لم يحسم بعد عدد الدقائق التي سيخوضها، مؤكدًا أن الجهاز الفني يضع سلامة اللاعب في مقدمة أولوياته.

وأوضح المدرب الأرجنتيني ، أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بعد التشاور مع قائد المنتخب خلال المران الأخير، بهدف تجنب أي مخاطر بدنية قبل انطلاق المونديال.

غياب أمام هندوراس بسبب الإجهاد

وكان ميسي قد اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب هندوراس، دون المشاركة في اللقاء، رغم قيامه بعمليات الإحماء قبل المباراة.

وجاء غياب نجم إنتر ميامي بعد تعرضه لإجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى خلال آخر مبارياته مع فريقه أمام فيلادلفيا يونيون، ما دفع الجهاز الطبي لمتابعة حالته بشكل يومي.

توزيع الدقائق لتجنب الإصابات

وأكد سكالوني، أن الجهاز الفني سيعمل على توزيع دقائق اللعب بين اللاعبين خلال مواجهة أيسلندا، بهدف الحفاظ على الجاهزية البدنية للجميع وتجنب أي إصابات أو انتكاسات قبل البطولة.

جاهزية ثلاثي الدفاع

كما أعلن مدرب الأرجنتين جاهزية كل من نيكو باز وناهويل مولينا وجونزالو مونتيل للمشاركة في المباراة، بعد تعافيهم من إصابات طفيفة كانت قد أبعدتهم مؤقتًا عن التدريبات الجماعية.

تطورات حالة ألفاريز وباريديس

وفيما يتعلق بالمصابين، أوضح سكالوني أن جوليان ألفاريز يتحسن بشكل جيد، بعدما بدأت آلام الكاحل التي يعاني منها في التراجع تدريجيًا.

وأضاف أن لياندرو باريديس يواصل التعافي بصورة إيجابية، ومن المنتظر أن يعود إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

البحث عن بديل باليردي

وكشف سكالوني أن الجهاز الفني لم يحسم بعد هوية اللاعب الذي سيعوض ليوناردو باليردي، مدافع أولمبيك مارسيليا، الذي غادر المعسكر بسبب إصابة في ربلة الساق ستبعده عن المشاركة في كأس العالم.

وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن البديل قد يتم اتخاذه عقب مباراة أيسلندا، بعد تقييم حالة اللاعبين المتاحين بشكل كامل.

بداية مشوار الأرجنتين في المونديال

ويستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة منتخب الجزائر يوم 16 يونيو، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، التي تضم أيضًا منتخبي النمسا والأردن.