قبل صافرة البداية.. عواصف تقتحم المشهد وتربك افتتاح كأس العالم 2026

قبل أيام قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي على وجه الأرض، وجد منظمو كأس العالم 2026 أنفسهم في مواجهة خصم غير متوقع؛ فالطقس العاصف والأمطار الغزيرة يهددان بإفساد أجواء المباراة الافتتاحية التي تستضيفها العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وسط ترقب عالمي لانطلاق النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وأطلقت السلطات المكسيكية تحذيرات متكررة بشأن الأحوال الجوية المتقلبة، معلنة حالة التأهب البرتقالي في عدد من مناطق العاصمة بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وهو ما يثير مخاوف بشأن حركة الجماهير وسير الفعاليات المصاحبة للمونديال.

المكسيك وجنوب أفريقيا البداية المنتظرة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "أزتيكا" الشهير في مكسيكو سيتي، حيث يلتقي منتخب المكسيك مع منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الخميس المقبل.

وتحمل هذه المواجهة أهمية خاصة، ليس فقط لأنها تدشن منافسات كأس العالم 2026، بل لأنها تمثل بداية نسخة استثنائية تضم 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، وتشهد إقامة 104 مباريات عبر ثلاث دول مضيفة هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

ومن المتوقع أن تمتلئ مدرجات الملعب التاريخي بعشرات الآلاف من المشجعين الذين سيتابعون لحظة انطلاق الحدث العالمي، وسط أجواء احتفالية تعكس التنوع الثقافي والرياضي للدول المستضيفة.

حفل افتتاح عالمي بقيادة شاكيرا

وقبل انطلاق المباراة، ستشهد الجماهير حفلاً افتتاحياً ضخماً يستمر نحو ساعة كاملة، تتصدره النجمة العالمية شاكيرا التي ستؤدي الأغنية الرسمية للبطولة في عرض ينتظر أن يجذب ملايين المشاهدين حول العالم.

ويأمل المنظمون أن يكون الحفل بمثابة انطلاقة مبهرة للمونديال، إلا أن التوقعات الجوية السيئة تفرض حالة من القلق بشأن سير الفعاليات وفق الخطة الموضوعة.

أمطار تغرق الشوارع وتربك العاصمة

وخلال الأيام الماضية، تعرضت مكسيكو سيتي لموجات متتالية من الأمطار الغزيرة أدت إلى غرق عدد من الشوارع الرئيسية وتعطل حركة المرور، كما تأثرت شبكة النقل العام بشكل ملحوظ بعد توقف بعض خطوط المترو وإغلاق مداخل محطات عدة كإجراء احترازي.

وتشير التوقعات إلى أن تشكل عاصفة استوائية قبالة الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ قد يزيد من تعقيد المشهد المناخي خلال الأيام الأولى للبطولة.

مخاوف تتجاوز الطقس

ولا تقتصر التحديات على الأحوال الجوية فقط، إذ تستعد مجموعات من المعلمين وسائقي الشاحنات والمزارعين لتنظيم احتجاجات ومظاهرات خلال فترة البطولة للمطالبة بحل عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

تشكل هذه التحركات ضغطاً إضافياً على السلطات المكسيكية التي تسعى إلى تقديم نسخة استثنائية من كأس العالم أمام أنظار العالم.

مونديال استثنائي ينتظر العالم

ورغم هذه التحديات، تبقى الآمال كبيرة في أن يقدم مونديال 2026 نسخة تاريخية تليق بحجم الحدث، خاصة أنه يجمع للمرة الأولى ثلاث دول مضيفة ويشهد مشاركة عدد قياسي من المنتخبات.

وبينما يترقب الملايين صافرة البداية، تبقى الأنظار معلقة بالسماء فوق مكسيكو سيتي؛ فهل تنتصر الاحتفالات الكروية على العواصف، أم تفرض الطبيعة كلمتها في أول فصول كأس العالم 2026؟ هذا ما ستكشفه الساعات القليلة المقبلة.