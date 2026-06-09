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8 منتخبات عربية وحلم واحد.. نجوم يرفعون راية الطموح في مونديال 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

8 منتخبات عربية وحلم واحد.. نجوم يرفعون راية الطموح في مونديال 2026

كأس العالم
كأس العالم

مع اقتراب صافرة البداية لأكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، تتجه أنظار الجماهير العربية نحو الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تنطلق منافسات مونديال 2026 بمشاركة غير مسبوقة لـ48 منتخبا، وبينما تستعد ثمانية منتخبات عربية لخوض مغامرتها العالمية، يبرز عدد من اللاعبين الذين يحملون على عاتقهم آمال الملايين في كتابة فصل جديد من الإنجازات العربية على المسرح الكروي الأكبر.

وفي نسخة يتوقع لها أن تكون استثنائية بكل المقاييس، تبدو الفرصة سانحة أمام مجموعة من النجوم العرب لإثبات أنفسهم وخطف الأضواء أمام العالم.

المغرب مواهب تصنع الحلم من جديد

بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022، يواصل المنتخب المغربي الاعتماد على جيل جديد من المواهب القادرة على مواصلة المسيرة.

ويأتي في مقدمة هذه الأسماء إسماعيل الصيباري، نجم آيندهوفن الهولندي، الذي فرض نفسه بقوة خلال الفترة الأخيرة بفضل مهاراته الهجومية وحسه التهديفي، ليصبح أحد أبرز الأوراق التي يعول عليها المنتخب المغربي في الثلث الأخير من الملعب.

كما يبرز اسم أيوب بوعدي، لاعب الوسط الشاب الذي اختار تمثيل المغرب رغم مسيرته مع منتخبات فرنسا السنية ويُنظر إليه باعتباره أحد العناصر القادرة على منح المنتخب التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم.

كأس العالم

الجزائر تراهن على جيل المستقبل

يدخل منتخب الجزائر البطولة بطموحات كبيرة، مستندا إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الذين خطفوا الأنظار في الملاعب الأوروبية.

ويعد إبراهيم مازا أحد أبرز هذه المواهب، بعدما تألق بشكل لافت مع باير ليفركوزن الألماني، ليصبح اسمه مطروحا على طاولة عدد من كبار الأندية الأوروبية.

كما يبرز أنيس حاج موسى، نجم فينورد الهولندي، الذي يمتلك السرعة والقدرة على المراوغة وصناعة الفارق في المواقف الفردية، وهي أسلحة قد تكون حاسمة في مواجهات المونديال.

مصر تبحث عن أمجاد جديدة

يحمل المنتخب آمال جماهيره في العودة القوية إلى كأس العالم، ويبرز بين صفوفه الحارس مصطفى شوبير الذي قدم مستويات مميزة في المباريات التحضيرية أمام منتخبات قوية.

منتخب مصر

ويأمل شوبير أن يسير على خطى والده، الحارس الدولي السابق أحمد شوبير، وأن يكتب اسمه ضمن أبرز حراس البطولة العالمية.

تونس والأردن طموح يتجاوز التوقعات

في المعسكر التونسي، تتجه الأنظار نحو الجناح الشاب خليل العياري، الذي تألق في صفوف فرق الشباب بنادي باريس سان جيرمان، وأصبح أحد أبرز المواهب المنتظرة في البطولة.

أما الأردن، الذي يعيش لحظة تاريخية بمشاركته العالمية، فيعول كثيرا على نجمه موسى التعمري، لاعب ستاد رين الفرنسي، لما يمتلكه من خبرات أوروبية وقدرات فردية قادرة على إرباك أقوى الدفاعات.

العراق والسعودية البحث عن صناعة المفاجأة

يعتمد المنتخب العراقي على مهاجمه علي الحمادي، الذي يجمع بين القوة البدنية والمرونة التكتيكية، ما يجعله أحد أهم مفاتيح اللعب الهجومية لـ"أسود الرافدين".

وفي المقابل، يدخل سعود عبد الحميد البطولة بمعنويات مرتفعة بعد موسم ناجح في الدوري الفرنسي، حيث واصل إثبات نفسه كأحد أفضل اللاعبين العرب المحترفين في أوروبا، ليصبح أحد أبرز أسلحة المنتخب السعودي.

أكرم عفيف قائد أحلام العنابي

يواصل أكرم عفيف تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العربية في السنوات الأخيرة، إذ يعول عليه المنتخب القطري لقيادة الخط الأمامي وصناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

ويأمل قائد "العنابي" أن يقود منتخب بلاده إلى ظهور مشرف يعزز من مكانة الكرة القطرية على الساحة العالمية.

مونديال عربي بطموحات تاريخية

للمرة الأولى، تدخل ثمانية منتخبات عربية غمار كأس العالم في مشهد يعكس التطور المتسارع للكرة العربية خلال السنوات الأخيرة.

وبين الخبرة والشباب، وبين النجوم المعروفين والوجوه الصاعدة، تتعلق آمال الجماهير العربية على هذه الكوكبة من اللاعبين لصناعة لحظات لا تُنسى.

ومع اقتراب موعد البطولة، يبقى السؤال الأهم هل ينجح أحد هؤلاء النجوم في قيادة منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجل الكرة العربية في كأس العالم؟ الأيام القادمة وحدها ستحمل الإجابة.

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