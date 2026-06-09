الأرصاد تحذر: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأيام القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من الأربعاء 10 يونيو وحتى الأحد 14 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام القادمة

وذكرت الهيئة، في بيانها الصادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار حتى شديد الحرارة نهاراً على معظم المناطق، بينما يصبح معتدلاً ليلاً على أغلب الأنحاء، ومائلاً للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية صباحية (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق؛ مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشار البيان إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة في مناطق القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد. وأضافت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل، بمعدل يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، الأيام القادمة، بمختلف المناطق (العظمى / الصغرى)، تكون كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري:

تستقر درجات الحرارة العظمى بين 35 و36 درجة مئوية، والصغرى بين 22 و24 درجة؛ حيث تسجل يوم الأربعاء (36 عظمى / 23 صغرى)، وتنخفض بمعدل درجة واحدة أيام الخميس والجمعة والسبت لتسجل (35 عظمى)، ثم تعاود الارتفاع يوم الأحد لتصل إلى (36 عظمى / 24 صغرى).

– السواحل الشمالية:

تشهد الأجواء الأكثر اعتدالاً خلال هذه الفترة؛ حيث تتراوح العظمى ما بين 28 و31 درجة مئوية، والصغرى بين 20 و21 درجة. وتصل الذروة يوم السبت لتسجل (31 عظمى / 21 صغرى)، بينما تنخفض يوم الأحد لتسجل (28 عظمى / 21 صغرى).

– شمال الصعيد:

تتأثر المنطقة بأجواء شديدة الحرارة نهاراً؛ حيث تسجل أعلى معدل لها يوم الأربعاء بواقع (39 عظمى / 24 صغرى)، ثم تتراجع تدريجياً أيام الخميس والجمعة لتسجل (37 ثم 36 عظمى)، وتعاود الارتفاع الطفيف يوم السبت (37 عظمى) والأحد لتصل إلى (38 عظمى / 23 صغرى).

– جنوب الصعيد:

تستمر المنطقة في تسجيل أعلى معدلات حرارة على مستوى الجمهورية؛ حيث تطرق ذروتها يومي الأربعاء والخميس بـ (44 عظمى / 30 صغرى). وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي الطفيف بداية من الجمعة لتسجل (42 عظمى / 27 صغرى)، وتستقر يومي السبت والأحد عند (41 عظمى / 26 صغرى).