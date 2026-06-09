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بعد تعرضه لحادث.. الشيخ محمد الجزار: الحمد لله ربنا نجانا من الموت بأعجوبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد تعرضه لحادث.. الشيخ محمد الجزار: الحمد لله ربنا نجانا من الموت بأعجوبة

الشيخ محمد الجزار
الشيخ محمد الجزار
أحمد سعيد

نجا الشيخ محمد الجزار، المبتهل وقارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتليفزيون، من حادث تصادم مروع تعرض له بسيارته؛ ما أدى إلى تحطمها بالكامل.

تعرض الشيخ محمد الجزار لحادث تصادم مروع

ونشر الشيخ محمود الأبيدي المتحدث بالفضائيات والإذاعة العربية، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك مواسيا الشيخ محمد الجزار "الحمد لله على لطفه ورحمته الذي نجا أخي الحبيب وصديقي وابني فضيلة الشيخ محمد الجزار المبتهل بالإذاعة والتليفزيون". 

وأضاف الشيخ محمود الأبيدي في منشوره "نحمد الله على سلامته ونجاته من الموت بلطف الله وبركة القرآن العظيم".

واختتم الأبيدي "فداك يا حبيبي والحمد لله على نجاتك وسلامتك".

أول تعليق للمبتهل الشيخ محمد الجزار بعد تعرض لحادث تصادم

وفي أول تعليق له بعد الحادث، أكد المبتهل الشيخ محمد الجزار، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون وإمام صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص، أن حالته الصحية جيدة بعد تعرضه للحادث.

وكتب الشيخ محمد الجزار، عبر صفحته بـ فيسبوك، أنه نجا بفضل الله تعالى عليه من الحادث، قائلًا "ربنا نجانا من الموت بأعجوبة"، موجهًا الشكر لكل من سأل عنه وحرص على الاطمئنان على حالته الصحية.

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