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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: لا أحد يملك تحريم زينة الله.. احذروا من دعاة الفقر

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تحريم ما أحلّه الله من الزينة والرزق الطيب لا يستند إلى فهم صحيح للدين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]، موضحًا أن هذه النعم خُلقت للناس لينتفعوا بها في إطار الحلال.

وانتقد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، النزعات التي تدعو الناس إلى التمسك بالفقر أو تمجيده، معتبرًا أنها توجهات تُسهم في تثبيط المجتمعات وإضعاف الأمة، وتؤدي إلى إذلال الإنسان وإبقائه في دائرة الاحتياج، مؤكدًا أن الإسلام يحث على القوة والعمل والسعي.

خالد الجندي: حب النعم أو التمتع بها لا يعني الوقوع في الحرام

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى حديث النبي ﷺ: «اليد العليا خير من اليد السفلى»، موضحًا أن هذا التوجيه النبوي يدعو إلى العطاء لا الأخذ، وإلى الإنتاج لا الاتكال، مضيفًا أن القرآن الكريم مدح المنفقين في أول صفات المتقين بقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 3]، ولم يمدح التسول أو الاتكال.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن التوازن هو المنهج الصحيح، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة القصص: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: 77]، مؤكدًا أن المطلوب هو السعي للآخرة دون إهمال نصيب الإنسان من الدنيا.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن الفقر ليس هدفًا شرعيًا ولا وسيلة للتقرب إلى الله، بل إن الإسلام يدعو إلى الغنى المشروع القائم على العمل والإنتاج، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب التخطيط والسعي الجاد.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن حب النعم أو التمتع بها لا يعني الوقوع في الحرام، طالما كان ذلك في إطار مشروع، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن هذه الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها».

وشدد الشيخ خالد الجندي على أهمية الحفاظ على المال وتنميته، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]، معتبرًا أن المال ركيزة أساسية لقيام الحياة، وأن الدعوات التي تشجع على الفقر أو تهاجم السعي للغنى لا تعبر عن الفهم الصحيح للدين.
 

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي الزينة الرزق الطيب تحريم زينة الله زينة الله

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