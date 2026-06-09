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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم جنوب سيناء و«بلاعيم» تبحثان تدريب طلاب التعليم الفني وتأهيل الخريجين لسوق العمل

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ايمن محمد

عقدت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، برئاسة الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير المديرية، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث إطلاق مبادرة للتعاون والمشاركة المجتمعية مع شركة بترول بلاعيم، بهدف دعم طلاب التعليم الفني، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للخريجين، إلى جانب المساهمة في خدمة المجتمع المحلي بالمناطق المحيطة بمواقع الشركة داخل المحافظة.

حضر الاجتماع العميد محمد أبو شادي، مدير عام المسؤولية المجتمعية بشركة بترول بلاعيم، والمهندس محمد صلاح، مدير عام مساعد المسؤولية المجتمعية بالشركة، ومحمد محمود، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، وعزت الصغير، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وسحر عبده، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وإنجي طلال، ونهى يحيى من فريق المشاركة المجتمعية بشركة بترول بلاعيم.

وناقشت الدكتورة وفاء رضا، خلال الاجتماع، سبل التعاون المشترك في تدريب طلاب المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة أبو رديس، إلى جانب التوسع في برامج التدريب العملي لطلاب التعليم الفني بمختلف التخصصات، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

كما تناول اللقاء آليات توفير فرص عمل للخريجين، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات تنموية تخدم المجتمع المحلي المحيط بمواقع شركة بترول بلاعيم بجنوب سيناء، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الشراكة بين قطاع التعليم ومؤسسات الإنتاج.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وإعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية، مشيرةً إلى أن التعاون مع المؤسسات الإنتاجية يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب والخريجين، ويحقق مردودًا إيجابيًا يعود بالنفع على المجتمع المحلي، ويدعم خطط التنمية بالمحافظة.

جنوب سيناء تعليم بترول بلاعيم تعاون

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