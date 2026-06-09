بقيادة مصر .. قطر تؤكد أهمية تضافر جهود استكمال تنفيذ مخرجات شرم الشيخ

كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة أهمية تضافر جهود استكمال تنفيذ مخرجات شرم الشيخ.

تتواصل الجهود الدبلوماسية والوساطات الإقليمية، بقيادة مصر، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار الخلافات حول مستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية. وبينما يسعى الوسطاء إلى بلورة وثيقة تحظى بقبول الأطراف المعنية والداعمين الدوليين، تبرز تحديات سياسية وأمنية معقدة تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق مسار إعادة الإعمار، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار في القطاع.

مستقبل قطاع غزة

قال أشرف العجرمي وزير فلسطيني سابق، إنّ الجهود الكبيرة التي يبذلها الوسطاء، وخاصة الأشقاء في مصر، على درجة كبيرة من الأهمية، لأن الموضوع يتعلق بمستقبل قطاع غزة، كما يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي عموماً.