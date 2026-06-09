معدات الغربية تواصل إزالة التراكمات التاريخية بالمحطة الوسيطة بـ«مشال» في بسيون

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، لليوم الثاني على التوالي، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التراكمات التاريخية بالمحطة الوسيطة «مشال» التابعة لمركز بسيون، وذلك في إطار خطة المحافظة للتعامل مع نقاط تراكم المخلفات ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت أعمال اليوم عن رفع نحو 200 طن من المخلفات والتراكمات التاريخية، بمشاركة معدات مركز ومدينة بسيون ومركز كفر الزيات وحي أول طنطا، ضمن منظومة الدعم المتبادل بين المراكز والمدن، ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال اليومين الماضيين إلى نحو 400 طن من المخلفات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار الساعة للانتهاء من إزالة كافة التراكمات التاريخية، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير المعدات والدعم اللازم لإنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحقيق بيئة نظيفة وخدمات أفضل للمواطنين.