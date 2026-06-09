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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان توضح حقيقة انقطاع الكهرباء بالحرم الجامعي

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

أصدرت جامعة أسوان بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله حول انقطاع التيار الكهربائي بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، مؤكدة أن العطل الكهربائي وقع في تمام الساعة الثانية من فجر أمس نتيجة خلل مفاجئ خارج نطاق الجامعة، وتم التعامل معه على الفور بالتنسيق مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن إدارة الجامعة تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى لحدوث العطل، حيث جرى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وتمت إعادة التيار الكهربائي إلى جميع مباني وكليات الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة قبل بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026.والتي تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر لمدة ثلاثة ساعات ولا يوجد امتحانات فترة مسائية بكليات الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وأكد أن جميع لجان الامتحانات بدأت أعمالها في موعدها المحدد الساعة العاشرة صباحًا دون أي معوقات أو تأثير على سير العملية الامتحانية، دون انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات ،مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أو تلقي أي شكاوى رسمية من الطلاب تتعلق بانقطاع الكهرباء أثناء أداء الامتحانات، كما لم تتأثر الخدمات المقدمة داخل الكليات أو المنشآت الجامعية المختلفة بالحرم الجامعي.

بيان

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت: نؤكد أن العطل الكهربائي كان خلال ساعات الفجر وقبل بدء اليوم الدراسي والامتحاني بوقت كافٍ، وتمت معالجته بشكل كامل بالتعاون مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، الأمر الذي ضمن انتظام أعمال الامتحانات والخدمات الجامعية بصورة طبيعية. وتحرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لجميع المرافق والخدمات وتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات."

وشدد على أن الجامعة تتعامل بمنتهى الجدية والسرعة مع أي طارئ قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية أو الامتحانية، معربًا عن تقديره للتعاون السريع من جانب شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في إنهاء العطل وإعادة التيار إلى جميع مقرات الجامعة في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتنسيق مع الاستاذ خالد عسران امين عام الجامعة والقطاع بالشركة لاعادة التيار قبل بدء اعمال الامتحانات .

وأكدت الجامعة استمرار أعمال الامتحانات بمختلف الكليات وفق الجداول المعلنة وفي أجواء مستقرة وآمنة، مع توافر جميع الخدمات اللازمة للطلاب طوال فترة الامتحانات.

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