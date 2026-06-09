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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب العدل يدعو الهيئة العليا للانعقاد 20 يونيو لانتخاب أمين عام جديد

عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل
عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل
عبد الرحمن سرحان

دعا عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل أعضاء الهيئة العليا للحزب إلى حضور اجتماع الهيئة العليا المقرر عقده في الثانية ظهر يوم السبت 20 يونيو 2026 بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس، وذلك لبدء إجراءات انتخاب أمين عام جديد للحزب.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع كلمة لرئيس الحزب، ثم قيام لجنة انتخابات الأمين العام ببدء الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، يليها إجراء الاقتراع السري المباشر لانتخاب الأمين العام وإعلان النتيجة، ثم كلمة الأمين العام المنتخب، إلى جانب مناقشة ما يستجد من أعمال.

فتح باب الترشح لمنصب أمين عام الحزب

ووفق الدعوة، يُفتح باب الترشح لمنصب أمين عام الحزب من بين أعضاء الهيئة العليا اعتبارًا من الثانية ظهر يوم 12 يونيو الجاري وحتى الحادية عشرة مساء يوم 18 يونيو، على أن تُرسل طلبات الترشح عبر النموذج المخصص لذلك من خلال الرقم المعلن من الحزب.

كما تقرر تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية من ثلاثة أعضاء، برئاسة أكبر أعضاء الهيئة العليا سنًا وعضوية أصغر عضوين سنًا، وتتولى اللجنة الإشراف على إجراءات الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية.

ومن المقرر أن يُمنح كل مرشح فرصة لعرض برنامجه الانتخابي أمام أعضاء الهيئة العليا خلال الاجتماع لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة، فيما يتم انتخاب الأمين العام بالاقتراع السري المباشر وفق نظام الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وفي حال عدم حصول أي مرشح على النسبة المطلوبة تُجرى جولة إعادة فورية بين المرشحين الحاصلين على المركزين الأول والثاني.

وأكد الحزب السماح للمرشحين، فور تقديم طلبات ترشحهم، بالتواصل مع أعضاء الهيئة العليا والتعريف ببرامجهم الانتخابية في إطار من الشفافية والتنافس الديمقراطي، تمهيدًا لاختيار الأمين العام الجديد للحزب.

حزب العدل الهيئة العليا أمين عام جديد للحزب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل

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