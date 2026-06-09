أبطال كأس العالم المتواجدون في مونديال 2026

تشهد بطولة كأس العالم قائمة مميزة تضم اللاعبين الذين سبق لهم رفع الكأس الأغلى في عالم كرة القدم، ويواصلون التنافس في نسخة كأس العالم 2026.

وتفرض الأرجنتين، بطلة مونديال 2022، هيمنتها على القائمة بوجود معظم عناصر الجيل المتوج في قطر، فيما تحضر فرنسا، بطلة 2018، بأربعة لاعبين، إلى جانب الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، بطل نسخة 2014.

22 لاعباً من أبطال العالم في مونديال 2026

لاعب واحد من ألمانيا

4 لاعبين من فرنسا

17 لاعباً من الأرجنتين

ألمانيا (بطل 2014)

مانويل نوير

فرنسا (بطل 2018)

عثمان ديمبيلي

لوكاس هيرنانديز

نغولو كانتي

كيليان مبابي

الأرجنتين (بطل 2022)

تياغو ألمادا

خوليان ألفاريز

رودريغو دي بول

إنزو فرنانديز

أليكسيس ماك أليستر

إيميليانو مارتينيز

لاوتارو مارتينيز

ليساندرو مارتينيز

ليونيل ميسي

ناهويل مولينا

غونزالو مونتييل

نيكولاس أوتامندي

إزيكييل بالاسيوس

لياندرو باريديس

كريستيان روميرو

خيرونيمو رولي

نيكولاس تاغليافيكو

وتعكس هذه القائمة الاستمرارية الكبيرة لمنتخب الأرجنتين، الذي حافظ على غالبية عناصره المتوجة بلقب 2022، بينما يواصل عدد من نجوم فرنسا وألمانيا حضورهم في أعلى مستويات المنافسة العالمية.