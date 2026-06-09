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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعدة : ضرورة إنشاء كيان مشترك ينظم آليات التعامل مع الإعلام في مصر

الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين
الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين
محمود محسن

وجه الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا "مصر مليئة بالرجال التي تذود عن الدولة مع حضرتك".


وأكد "سعدة" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"،  أن الإعلام الرقمي يحتاج إلى تطوير أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة البدء من داخل الجامعات عبر فتح وتطوير أقسام كليات الإعلام، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، وتحديث الأدوات التعليمية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في المجال الإعلامي
وأوضح نقيب الإعلاميين أن الاهتمام بالإعلام الرقمي لا يزال محدودًا، مؤكدًا أهمية تعزيز الثقافة العامة لدى المؤسسات والجهات المختلفة، بما يسهم في دعم التعاون المشترك بين مختلف الأطراف العاملة في المجال الإعلامي.


ودعا سعدة إلى ضرورة إنشاء كيان مشترك ينظم آليات التعامل مع الإعلام داخل مصر، بما يضمن وجود منظومة متكاملة قادرة على بناء تحالفات إقليمية، خاصة في ظل تطور المنصات الرقمية وتحولها إلى منصات دولية لها ضوابط ومعايير محددة.

 النقابة تمارس عملها بشكل مؤسسي وقانوني


وفي سياق متصل، أكد نقيب الإعلاميين جاهزية النقابة لإجراء الانتخابات في أي وقت، مشيرًا إلى أن النقابة مكتملة الأركان وتؤدي دورها بشكل منظم ووفق الأطر القانونية بنسبة 100%.
وأضاف أن النقابة تمارس عملها بشكل مؤسسي وقانوني، وتواصل جهودها في تنظيم المهنة والارتقاء بها بما يخدم الإعلام المصري.

طارق سعدة نقيب الإعلاميين الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الإعلام الرقمي

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