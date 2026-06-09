برلماني : تحركات القاهرة ترسي قواعد السلام الإقليمي وتدعم ثوابت الدولة الفلسطينية

شدد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، على أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية تعكس الدور المحوري والمحرك للدولة المصرية في ملفات المنطقة الحساسة، مؤكداً أن مصر تظل المظلة الأساسية لحماية المسار السياسي للقضية الفلسطينية من أي محاولات لعرقلتها.

وأشار الشلمة إلى أن النجاح المصري في حشد الأطراف الفاعلة حول مائدة حوار واحدة، يعكس المكانة الاستراتيجية للقاهرة وقدرتها الفائقة على إدارة الأزمات بمرونة وحكمة سياسية، مشدداً على أن هذه التحركات تتجاوز مجرد الوساطة لتصل إلى تأسيس قواعد ثابتة لسلام مستدام يرتكز على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

التنسيق المصري مع الشركاء الإقليميين



كما أوضح عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق المصري مع الشركاء الإقليميين يهدف بالأساس إلى وضع خارطة طريق تنفيذية تضمن استقرار الأوضاع الميدانية، وتدفع نحو تسوية شاملة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتؤسس لدولته المستقلة.

وأكد على أن القاهرة لا تزال تتصدر مشهد العمل السياسي الإقليمي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أمن فلسطين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مشدداً على ثقة المجتمع الدولي المطلقة في المساعي المصرية باعتبارها الطرف الأكثر نزاهة وقدرة على تحقيق نتائج ملموسة تخدم أهداف الاستقرار في الشرق الأوسط.