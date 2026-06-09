هند الضاوي : تحالفات شرق المتوسط أعادت رسم خريطة الخلاف بين تركيا وإسرائيل

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن التنافس بين تركيا وإسرائيل لم يعد يقتصر على الملفات السياسية والأمنية التقليدية، بل امتد إلى صراع نفوذ إقليمي في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تتشابك المصالح والتحالفات بين القوى الإقليمية والدولية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على شاشة القاهرة والناس، أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت على مدار سنوات طويلة مراحل من التعاون والتنسيق، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت البلدين إلى مسار مختلف اتسم بتزايد الخلافات والتنافس على النفوذ، وأضافت أن أحد أبرز أسباب التوتر يتمثل في التحالفات التي أقامتها إسرائيل مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط، وهو ما تنظر إليه أنقرة باعتباره تحالفًا يستهدف الحد من دورها ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

وأشارت هند الضاوي إلى أن تركيا ردت على هذه التحركات بتعزيز علاقاتها مع عدد من الدول الإقليمية، من بينها مصر والسعودية وباكستان، في إطار جهودها لإعادة تشكيل توازنات جديدة في المنطقة، ولفتت إلى أن الحرب في قطاع غزة أسهمت أيضًا في تعميق التوتر بين الجانبين، خاصة في ظل الدعم الشعبي التركي الواسع للقضية الفلسطينية، إلى جانب العلاقات التي تربط حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بحركة حماس.

يعكس حجم التحولات التي تشهدها المنطقة

وأكدت هند الضاوي أن اللافت خلال المرحلة الحالية هو تصاعد الخطاب الإسرائيلي تجاه تركيا، حيث بدأت بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية تتحدث عن أنقرة باعتبارها أحد التحديات الاستراتيجية المستقبلية، ما يعكس حجم التحولات التي تشهدها المنطقة وإعادة رسم خرائط النفوذ والتحالفات فيها.