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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي : الملف السوري وراء التصعيد المتزايد بين تركيا وإسرائيل

هند الضاوي
هند الضاوي
محمود محسن

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الخلاف المتصاعد بين تركيا وإسرائيل لم يعد مقتصرًا على الحرب في قطاع غزة، بل بات مرتبطًا بملفات استراتيجية أوسع، يأتي في مقدمتها الملف السوري وما شهدته الساحة السورية من تغيرات سياسية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على شاشة القاهرة والناس، أن التراشق الأخير بين وزير الداخلية التركي ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يعكس حجم التوتر المتنامي بين الجانبين، مشيرة إلى أن إسرائيل تنظر بقلق إلى تنامي النفوذ التركي داخل سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد ووصول أحمد الشرع إلى السلطة.

وأضافت هند الضاوي أن تركيا لعبت دورًا بارزًا في دعم النظام الجديد داخل سوريا، وهو ما أثار مخاوف إسرائيلية من تعاظم النفوذ التركي بالقرب من حدودها، خاصة في ظل وجود فصائل مسلحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع أنقرة.

وأشارت هند الضاوي إلى أن إسرائيل، رغم إعلان أحمد الشرع عدم رغبته في الدخول في مواجهة عسكرية معها وسعيه إلى تسوية سياسية، لا تزال متحفظة على طبيعة الترتيبات الجديدة داخل سوريا، معتبرة أن أي نفوذ تركي متزايد قد يفرض معادلات أمنية جديدة في المنطقة.

الصراع غير المباشر بين تركيا وإسرائيل

وأكدت هند الضاوي أن تركيا بدورها تنظر بعين الريبة إلى التحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، خاصة التوغل في الجنوب السوري والعلاقات التاريخية التي تربط إسرائيل ببعض القوى الكردية، وهو ما تعتبره أنقرة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ولفتت إلى أن الملف السوري تحول خلال الفترة الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات الصراع غير المباشر بين تركيا وإسرائيل، في ظل تضارب الرؤى والمصالح بين البلدين بشأن مستقبل المنطقة.

هند الضاوي تركيا إسرائيل الملف السوري وزير الدفاع الإسرائيلي

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