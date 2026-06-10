يعمل بفرز القمامة| تفاصيل القبض على أسد المقطم.. يحمل جهاز لاسلكي ويدّعي ملكية شركة حراسات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن صورة لأحد الأشخاص وهو يحمل جهازًا لاسلكيًا ويعلن عن نفسه باعتباره مالك شركة حراسات خاصة بمنطقة المقطم بالقاهرة، فضلًا عن ادعائه القدرة على حل المنازعات بين المواطنين بصورة غير قانونية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المشار إليه، وتبين أنه يعمل في مجال فرز القمامة ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، كما تم ضبط الجهاز اللاسلكي الظاهر في الصورة بحوزته، وتبين أنه دون تصريح.

وبمواجهته، أقر بشراء الجهاز عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الصورة المتداولة التقطها قبل عامين بهدف تحقيق الشهرة داخل محيط منطقة سكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.