مرافعة الدفاع في محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر.. اليوم

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، لمرافعة الدفاع في محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر، في القضية رقم 5091 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عام 2013 أسست المتهمة الأولى "أم يحي"، خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة روجت لارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ووجه لجميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.