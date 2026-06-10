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برلمانيون: تأهيل أساتذة الجامعات رقميًا «ضرورة وطنية» لمواكبة الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد المعرفة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانيون: تأهيل أساتذة الجامعات رقميًا «ضرورة وطنية» لمواكبة الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد المعرفة

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد نواب أهمية إطلاق مبادرة وطنية شاملة لتأهيل أساتذة الجامعات على المهارات الرقمية الحديثة، باعتبارها خطوة أساسية لدعم منظومة التعليم العالي ومواكبة التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. 

وأكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، غادة البدوي، أهمية ضرورة إطلاق مبادرة وطنية شاملة تستهدف تأهيل أساتذة الجامعات على المهارات الرقمية الحديثة، بما يواكب التطورات المتسارعة في اللوائح والنظم الجامعية الجديدة، مؤكدة أن تطوير المنظومة التعليمية لا يقتصر على الطلاب فقط، بل يمتد ليشمل أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

وشددت أمين سر تعليم الشيوخ في تصريحاتها على أهمية مواكبة الجامعات للتحول الرقمي من خلال رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية في استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، وربط العملية التعليمية بالمتغيرات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يضمن تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز قدرته التنافسية.

 المبادرات القائمة داخل الجامعات

وفي سياق متصل، تطرقت إلى المبادرات القائمة داخل الجامعات لدعم ريادة الأعمال، مثل نوادي ريادة الأعمال ومكاتب "التايكو"، مشيرة إلى أهمية تقييم المردود الاقتصادي الفعلي لهذه المبادرات، وقياس مدى إسهامها في خلق فرص عمل حقيقية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت البدوي كذلك ضرورة ربط البحث العلمي بالتحديات الواقعية التي تواجه الدولة المصرية في مختلف القطاعات، بما يضمن توجيه المخرجات البحثية نحو حلول تطبيقية تدعم خطط التنمية وتخدم احتياجات المجتمع بشكل مباشر.

واختتمت أمين سر تعليم الشيوخ بالتشديد على أهمية تحقيق العدالة الرقمية وتوطين التكنولوجيا داخل الدولة المصرية، بما يضمن إتاحة الفرص بشكل متكافئ لجميع الفئات، ويعزز من قدرة الدولة على التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب أن إطلاق مبادرة وطنية شاملة لتأهيل أساتذة الجامعات على المهارات الرقمية الحديثة ضرورة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن نجاح منظومة التعليم الجامعي لا يرتبط فقط بتطوير المناهج أو تحديث البنية التكنولوجية، وإنما يعتمد بالدرجة الأولى على امتلاك أعضاء هيئة التدريس للمهارات الرقمية التي تمكنهم من توظيف التكنولوجيا الحديثة داخل العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية.

مواكبة التطورات العالمية

وأشار إلى أن الجامعات المصرية مطالبة بمواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتعليم الذكي، وهو ما يتطلب برامج تدريبية متخصصة ومستدامة تستهدف رفع كفاءة الأساتذة وتأهيلهم للتعامل مع الأدوات والمنصات التعليمية الحديثة.

وأضاف أن الاستثمار في تدريب أعضاء هيئة التدريس يعد استثمار مباشر في جودة التعليم ومخرجاته، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل الذي يشهد تغيرات متلاحقة بفعل التطور التكنولوجي.

واختتم العطار تصريحاته بالتأكيد على أن بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار يبدأ من جامعة عصرية تمتلك كوادر أكاديمية مؤهلة رقميا، قادرة على نقل الخبرات الحديثة للطلاب وربط العملية التعليمية باحتياجات التنمية وسوق العمل المستقبلية.

أساتذة الجامعات منظومة التعليم العالي لجنة التعليم والاتصالات غادة البدوي

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