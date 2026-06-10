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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| عادة خطيرة يفعلها المُراهقون تُزيد من خطر الاكتئاب والسمنة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرّق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكيةدراسة تحذّر: عادة خطيرة يفعلها المُراهقون تُزيد من خطر الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم

أفضل الفواكه لصحة القلبللحفاظ على صحة القلب.. أفضل 5 فواكه تحتوي على مركبات الفلافانول

لو بتعاني من الحكة المستمرة.. خبراء يكشفون أسبابها وأفضل الطرق للتخلّص منها أثناء النوم

عصائر طبيعية تساهم في خسارة الوزن بفاعلية .. احترس من الإفراط في تناولها

كنز غذائي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب؟ | فوائد لن تتوقعها

الاكتئاب السمنة عصائر طبيعية خسارة الوزن العنب النوم الحكة

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طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة

كنز غذائي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب؟ | فوائد لن تتوقعها

فوائد تناول العنب
فوائد تناول العنب
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