محافظ الجيزة يترأس اجتماع مجلسي إدارة منطقتي عرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط الصناعيتين

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اجتماع مجلسي إدارة المنطقتين الصناعيتين والاستثماريتين بعرب أبو ساعد بمركز الصف وجرزا بمركز العياط، لمناقشة الطلبات المقدمة للأمانة الفنية من أصحاب الأنشطة القائمة بشأن تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفيق الأوضاع القانونية للأنشطة الجادة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية والاستثمارية ودعم مناخ الاستثمار.

واطلع المحافظ ، خلال الاجتماع على الموقف الحالي للمنطقتين الصناعيتين وموقف طلبات تقنين الأوضاع المقدمة من المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية والإجراءات الجارية، لإنهاء تلك الملفات وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من فحص طلبات التقنين والبت فيها وفقًا للضوابط القانونية واستكمال الإجراءات الخاصة بالملفات المستوفية للاشتراطات وإصدار العقود بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية القائمة وتعزيز مناخ الاستثمار ودعم خطط التوسع والإنتاج.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على أن نهاية شهر يونيو الجاري تمثل المهلة الأخيرة لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة وسداد مبالغ جدية الطلبات طبقآ للأسعار المحددة لتوفيق اوضاعهم موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات غير الجادة أو غير الملتزمة بالمدد المقررة.

كما وجه المحافظ بالتصدي الفوري لأي تعديات حديثة أو مخالفات تتم خارج حدود المساحات المتعاقد عليها أو المقننة حفاظًا على حقوق الدولة ومنع أي استغلال غير قانوني للأراضي مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تمس الأصول المملوكة للدولة.

وشهد الاجتماع التصديق على عدد من الطلبات المقدمة من أصحاب الأنشطة الصناعية بعد استيفائها كافة الاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل بملفات التقنين وتوفير الاستقرار للأنشطة الجادة.

وأكد محافظ الجيزة استمرار المحافظة في تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، والعمل على إزالة المعوقات أمام التوسع الصناعي والاستثماري، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل ودفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وهند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمستشارين القانونيين بالمحافظة، ورئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية، ورئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد، ورئيسي مركزي الصف والعياط، وممثلي هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية، ومديري الإدارات المختصة.