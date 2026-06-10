تكرم أمين عام جامعة الوادي الجديد المساعد للشئون المالية لبلوغه سن المعاش

نظمت جامعة الوادي الجديد احتفالية بأروقة كلية الطب لتكريم عصام عبد الشهيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية ، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة وعطاء متواصل خلال مسيرة وظيفية حافلة امتدت لسنوات طويلة في خدمة الجامعة ومنسوبيها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والدكتور رجب كامل المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد فاروق المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سيد حرباوي مستشار رئيس الجامعة لشئون تطوير التعليم، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال كلمته أن الأستاذ عصام عبد الشهيد يُعد أحد القيادات الإدارية المتميزة التي تركت بصمة واضحة في تطوير منظومة العمل المالي والإداري بالجامعة، مشيدًا بما تحلى به من إخلاص وتفانٍ وانضباط طوال سنوات عمله، وما قدمه من جهود أسهمت في دعم استقرار الأداء المؤسسي وتحقيق العديد من الإنجازات الإدارية والمالية.

كما أعرب الدكتور رجب كامل عن تقديره الكبير للمحتفى به، مؤكدًا أن مسيرته المهنية كانت نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والكفاءة وحسن الإدارة، وأنه كان دائم الحرص على أداء واجباته الوظيفية بكل أمانة ومسؤولية، بما انعكس إيجابًا على سير العمل داخل الجامعة.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد فاروق بالدور البارز الذي قام به عصام عبد الشهيد خلال فترة عمله، مؤكدًا أنه كان مثالًا للقيادة الإدارية الواعية التي ساهمت في تطوير منظومة العمل المالي والإداري، وتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي بين مختلف قطاعات الجامعة.

وتضمنت الاحتفالية كلمات من زملاء المحتفى به والعاملين بالجامعة، أعربوا خلالها عن بالغ تقديرهم لما قدمه من جهود وعطاء طوال سنوات خدمته، مشيرين إلى ما عُرف عنه من حسن الخلق والتعاون وروح المسؤولية، وما تركه من أثر طيب في نفوس جميع من تعاملوا معه.

وفي ختام الاحتفالية، قام رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة للأستاذ عصام عبد الشهيد، تقديرًا لمسيرته المهنية المشرفة وإسهاماته المتميزة في خدمة الجامعة، متمنين له دوام الصحة والتوفيق والسداد في حياته المقبلة.