تفاصيل عودة أميرة فتحي للسينما بعد غياب سنوات l خاص

كشفت الفنانة أميرة فتحي، تفاصيل عودتها للسينما، بعد غياب سنوات طويلة.

وقالت أميرة فتحي، في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد ” إنها بدأت تصوير دورها ضمن أحداث فيلم" الحافي" والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

وتابعت أميرة فتحي: أنها تواصل حاليًا تصوير دورها ضمن أحداث الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي.

حقيقة الاعتزال:

حسمت الفنانة أميرة فتحي، الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة حول اعتزالها التمثيل، مؤكدة أن كل ما تم تداوله بشأن ابتعادها عن الساحة الفنية لا أساس له من الصحة، وأنها لم تتخذ هذا القرار ولم تفكر فيه من الأساس.

وقالت أميرة فتحي، في تصريحات لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن الأخبار التي انتشرت حول اعتزالها مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، مشددة على تمسكها بمسيرتها الفنية وحرصها على التواجد خلال الفترة المقبلة بأعمال جديدة تليق بجمهورها.

وأضافت أنها لا تفكر حاليًا في خطوة الاعتزال، خاصة في ظل ارتباطها بالفن ورغبتها المستمرة في تقديم أدوار مميزة، .