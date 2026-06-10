الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات تنموية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 16.47 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي، محافظة قنا، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثنائية لمشروع الصرف الصحي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظات الإسماعيلية، وشمال سيناء، وبورسعيد، لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 73085.58 فدان، ناحية طريق القاهرة / الواحات البحرية، وذلك لصالح صندوق "تحيا مصر"، لاستخدامها في تنفيذ العديد من مشروعاته.