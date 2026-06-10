التضامن: إنقاذ شاب بلا مأوى لعلاجه من تعاطي مخدر الحشيش مجاناً

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في إنقاذ شاب بلا مأوى كان يفترش الأرض بجوار إحدى السيارات في شارع رئيسي بمنطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.

وتحرك فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع فريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فوراً إلى مكان تواجد الشاب، عقب تلقي بلاغ على الخط الساخن للوزارة رقم "16439" يفيد بإقامة شخص في الشارع.

وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 26 عاماً، وترك أسرته منذ 6 سنوات عقب وفاة والده ووالدته، ولا يحمل أي مؤهل دراسي، ما دفعه للعيش في الشارع بلا مأوى.

وظهرت على الشاب علامات هذيان واضطراب سلوكي حاد أثناء نومه بجوار سيارة متوقفة بالشارع، ما استدعى تدخل الفرق الميدانية فوراً.

وتم نقل الشاب إلى أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالشراكة مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، لبدء رحلة العلاج، وتم إجراء فحوصات طبية شاملة للحالة فور دخولها المركز، شملت فحوصات جلدية متخصصة، وأشعة على الصدر، وفحص النظر، وتحليل عينات دم كاملة.

وبعد التحاليل، تبينت إيجابية تعاطي الشاب لمخدر الحشيش، وهو ما تسبب في حالته من الهذيان والاضطراب السلوكي.

ويخضع الشاب حالياً لبرنامج علاجي متكامل، وفقاً للمعايير الدولية، ومجاناً، ويتضمن سحب السموم من الجسم تحت إشراف طبي متخصص، ثم التأهيل النفسي وبرامج تعديل السلوك.

يأتي ذلك في إطار التعامل مع فئة الأشخاص بلا مأوى من مرضى الإدمان، من خلال توفير خدمات الفرق المتنقلة ووحدات علاج اضطرابات تعاطي المخدرات، وإتاحة جميع الخدمات العلاجية مجاناً ووفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك الوصول إلى هذه الفئات والفحص المبكر والتقييم الشامل.

وذلك في إطار الحرص على توفير أوجه الرعاية الكاملة للأشخاص "بلا مأوى" والفئات الأكثر عرضة لمخاطر التعاطي والإدمان والأمراض المصاحبة، وإيماناً من الجهات المعنية بخطورة قضية تعاطي المواد المخدرة وتأثيراتها المختلفة على كافة الأصعدة، طبياً ونفسياً واجتماعياً.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد خصصت رقماً للتواصل "16439" للإبلاغ عن الحالات بلا مأوى التي تتواجد في الشوارع وتظهر عليها حالات تعاطي المواد المخدرة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير أوجه الرعاية الكاملة للأشخاص بلا مأوى.

وعقب الاتصال، تحركت فرق متعددة التخصصات بشكل فوري إلى موقع الحالة، ضمت فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، بما في ذلك الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وكذلك الكشف عن الأمراض المصاحبة، خاصة الفيروسات الكبدية وفيروس HIV.

وفي حالة عدم وجود بطاقة رقم قومي لدى الشخص بلا مأوى، يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الأوراق الثبوتية وفقاً للأطر القانونية المنظمة.