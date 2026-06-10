الحكومة توافق على زيادة أسطول سيارات الإسعاف

وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتدبير احتياجاتها من سيارات الإسعاف، وذلك في إطار زيادة أسطول سيارات الإسعاف بالهيئة طبقا لخطة الإحلال والتجديد، ولضمان استدامة وكفاءة منظومة الإسعاف.

كما اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم (36) بتاريخ 12/5/2026، والتي تتضمن: اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعي عدد (66 + 53) عمارة بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وتعديل الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية التي يمكن التعامل عليها ضمن محور متوسطي الدخل.

واعتمد المجلس، التعاقد مع شركة التعمير لإدارة المرافق لتقديم خدمات الصيانة والنظافة لعدد 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، فضلًا عن تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل بـ(المراكز / المدن الجديدة والمحافظات)، بالإضافة إلى اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية وغير المباعة بالمدن الجديدة (المرحلة الخامسة)، واعتماد ضوابط وشروط طرح الوحدات السكنية بنظام الايجار.