الاتحاد السنغالي يرد على واقعة التفتيش في مطار أمريكا

أكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خضوع لاعبي المنتخب الأول لإجراءات تفتيش “مهينة” عند وصولهم إلى الولايات المتحدة غير دقيق، موضحًا أن الواقعة جرت في سياق مختلف تمامًا عما أُشيع.

وكانت مقاطع فيديو وصور قد أثارت جدلاً واسعًا، بعدما أظهرت عناصر من بعثة السنغال أثناء تفتيش أمني مشدد على مدرج المطار، ما اعتبره البعض معاملة غير لائقة قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد أن عملية التفتيش لم تتم عند الوصول إلى سان أنطونيو كما تم تداوله، بل حدثت أثناء صعود الفريق للطائرة في مطار رالي يوم الأحد 7 يونيو 2026، قبل مغادرة الرحلة مباشرة.

وأضاف البيان أن ترتيبات السفر تضمنت نقل البعثة من الفندق إلى مدرج المطار مباشرة، وهو ما سمح بإجراء جميع الإجراءات الأمنية في موقع الطائرة دون المرور عبر صالات المطار المعتادة، بهدف تسهيل الحركة وتقليل الوقت المستغرق في التنقل.

وشدد الاتحاد السنغالي على أن هذه الإجراءات جاءت في إطار التنسيق اللوجستي المعتاد مع سلطات المطار، وتمت وفق القوانين الأمنية المعمول بها دون تسجيل أي تجاوزات أو حوادث.

واختتم البيان بالتأكيد على أن رحلة المنتخب من رالي إلى سان أنطونيو تمت بشكل طبيعي ومنظم، ووصلت البعثة بالكامل في ظروف جيدة استعدادًا لمشوارها في كأس العالم.