صابر وفودة يتفقدان مشروعات تطوير القاهرة التراثية والتاريخية

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، بجولة تفقدية موسعة بعدد من مناطق القاهرة الخديوية والتراثية بحي الأزبكية، ومنطقة القاهرة التاريخية بحى وسط القاهرة ، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات أعمال التطوير الجارية بها، وذلك في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التراثية واستعادة مكانتها الثقافية والسياحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الطابع التاريخى والتراثى للعاصمة وتعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية والسياحية التي تزخر بها القاهرة.

محافظ القاهرة



رافق محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية فى جولتهما ، د. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

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‏وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير نادي السلاح بحى الأزبكية الذى تنفذه شركة المقاولون العرب باشراف جهاز مثلث ماسبيرو بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان، حيث تم استعراض مراحل التطوير الجارية بالموقع وآليات الحفاظ على قيمة النادى التاريخية والمعمارية، بما يسهم في استعادة دوره الحضاري والخدمي ويتناسب مع مكانته كأحد المعالم المهمة بالعاصمة.

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‏كما تفقد محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية منزل زينب خاتون بحى وسط القاهرة، لمتابعة أعمال الترميم ورفع الكفاءة الجارية بالمبنى الأثري التى تقوم بها وزارةالآثار، بما يسهم في تحويله إلى مقصد سياحي وثقافي يعكس ثراء وتنوع التراث المصري ويعزز من الجذب السياحي للمنطقة.

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‏وتضمنت جولتهما بحى وسط القاهرة متابعة أعمال التطوير الجارية بـ وكالة قايتباي التى يقوم بها الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، حيث تم استعراض نسب التنفيذ والخطط المستهدفة لإعادة إحياء الموقع واستثماره ثقافيًا وسياحيًا، بما يتوافق مع قيمته التاريخية باعتباره أحد أبرز المعالم الأثرية التي تجسد عراقة القاهرة التاريخية.

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‏كما شملت الجولة تفقد منطقة باب الفتوح ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها، والتي تستهدف تحسين المشهد الحضاري والحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة، مع تطوير الخدمات والبنية التحتية بما يليق بقيمتها التاريخية والسياحية.

وأشاد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية بحجم الأعمال المنفذة والتنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن تطوير القاهرة التاريخية يتم وفق رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الحفاظ على التراث العمراني والأثري ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن استدامة هذه المناطق للأجيال القادمة.

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‏وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات إحياء وتطوير القاهرة التراثية ، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للعاصمة، وتعظيم الاستفادة من مواقعها التراثية والأثرية، وتحويلها إلى نقاط جذب سياحي وثقافي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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‏كما شدد محافظ القاهرة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق رؤية الدولة في استعادة الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية وإبراز مكانتها كواحدة من أهم المدن التراثية على مستوى العالم.

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‏وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات الجارية بالقاهرة التراثية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات التنموية والحضارية التي تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العاصمة والحفاظ على إرثها التاريخي للأجيال القادمة.