انتظام امتحانات الإعدادية والدبلومات الفنية بجنوب سيناء دون شكاوى في اليوم الخامس

تابعت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وبمصاحبة أعضاء غرفة العمليات الرئيسية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الدبلومات الفنية (الصناعي، التجاري، الفندقي، الزراعي)، وذلك في اليوم الخامس من أعمال الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وجرت المتابعة بحضور محمد أبو زيد علي، وعمرو فوزي، متابعي وزارة التربية والتعليم بغرفة عمليات امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، في إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام وانضباط العملية الامتحانية.

كما حضر من داخل غرفة العمليات عدد من القيادات التعليمية، من بينهم: عصام رجب، مدير التعليم العام، وزكي عفيفي، مدير المطبعة السرية، وماجدة نوار، رئيس لجنة الإدارة، ومحمد الحنفي، مدير شئون الطلبة، وأسامة سمير طه، عضو إدارة الأمن، إيهاب الميرغني مدير التعليم الإعدادي.

في السياق ذاته، تابعت المديرية امتحانات الدبلومات الفنية من داخل غرفة عمليات التعليم الفني، بحضور محمد محمود، مدير التعليم الفني، ورباب محمد الدسوقي، مدير التعليم الزراعي، وعزت الصغير، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد عطية أبو النجا، مدير إدارة التطوير التكنولوجي، ووحيد عزمي مدير الشئون الإدارية.

وأدى طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات في مواد اللغة الإنجليزية، والتقييم المعرفي للتعليم الصناعي، الزراعي للتعليم الزراعي، وسوق الأوراق المالية للتعليم التجاري، وتاريخ مصر القديم للتعليم الفندقي.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن غرف العمليات لم تتلقَّ أي شكاوى خلال اليوم الخامس من الامتحانات، سواء في مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية أو في مختلف مواد الدبلومات الفنية بجميع التخصصات.

وأشارت إلى أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومنظمة داخل جميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأضافت أن المديرية تواصل المتابعة اللحظية لسير العملية الامتحانية على مدار الساعة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ، وتوفير المناخ الملائم للطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.