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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسين فهمي ناعيًا عبد العزيز مخيون: مسيرة فنية خالدة وبصمة راسخة في الوجدان

حسين فهمى وعبد العزيز مخيون
حسين فهمى وعبد العزيز مخيون
محمد بدران

نعى الفنان حسين فهمي الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، الذي توفي صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث تم حجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكتب حسين فهمى عبر حسابه علي "فيسبوك "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، أحد أبرز رموز الفن المصري، وصاحب المسيرة الإبداعية الثرية التي امتدت لعقود، قدم خلالها أعمالًا خالدة في السينما والدراما والمسرح، وترك بصمة فنية وإنسانية ستظل راسخة في وجدان جمهوره ومحبيه.

وتابع" أتقدم بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة ومحبيه وزملائه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان , إنا لله وإنا إليه راجعون."

وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير عبد العزيز مخيون من مواليد قرية مخيون التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تربي وعاش بها، وفضل الإقامة بها حتى مماته.

وتخرج عبد العزيز مخيون، من معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

ويُعد عبد العزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن في مصر، حيث قدم على مدار مشواره الفني عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.

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