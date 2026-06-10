قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: حرص مصري بالغ على مصالح الأشقاء الفلسطينيين ورفض مخططات تصفية القضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة حاسمة من قلب القاهرة: نرفض الإجراءات الأحادية في ملف النيل
الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة وتحسن الأجواء تدريجيًا
وسط التوترات الإقليمية.. مصر تغلق ملف مديونيات البترول وتجذب الاستثمارات
أدنى مستوى في 3 شهور .. أسعار الذهب تواصل التراجع
الرئيس السيسي: نسعى لتعزيز التبادل التجاري مع الكونغو وتعزيز الشراكات في مشروعات الموارد المائية
الخارجية: قمة منتصف العام تبحث القضايا الأفريقية وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية
الرئيس السيسي لدول حوض النيل: لا نطلب سوى الالتزام بالقانون الدولي وعدم الإضرار بأي طرف
صدمة جديدة للزمالك.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ويرفع عدد القضايا إلى 17
صور أقمار صناعية تثير الجدل.. تقارير إسرائيلية تؤكد إصابة قاعدة «رامات ديفيد» بصاروخ إيراني
عامل باليومية يتقاسم إفطاره مع قطة جائعة في موقف إنساني يخطف القلوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التضخم في أمريكا يتجاوز 4% في مايو مسجلا أعلى مستوى له منذ 3 سنوات

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي متأثرا بصدمة إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في إيران، حيث قفز مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.2 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.8 بالمئة في أبريل، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل 2023.

وجاءت هذه الأرقام متطابقة مع توقعات الخبراء. ويعود هذا الارتفاع المستمر من نسبة 2.4 بالمئة في يناير الماضي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وإغلاق مضيق هرمز، مما رفع أسعار مختلف السلع من الوقود إلى تذاكر الطيران.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية بأن قطاع الطاقة وحده كان مسؤولا عن أكثر من 60 بالمئة من الزيادة الشهرية للمؤشر، حيث قفزت أسعار البنزين بنسبة 40.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي (رغم تسجيلها تراجعا طفيفا في يونيو الجاري لم يشمله تقرير مايو).

معدل التضخم الولايات المتحدة إمدادات الطاقة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية شباس عمير.. صور

محافظ الأقصر يتفقد موقع انهيار بطريق مدخل إسنا ويطمئن المواطنين بشأن سرعة تنفيذ الحلول الهندسية اللازمة

محافظ الأقصر يتفقد موقع انهيار بطريق مدخل إسنا ويطمئن المواطنين بشأن سرعة تنفيذ الترميم

ارشيفيه

سقط في بئر.. مصرع شخص بمركز المنزلة بالدقهلية

بالصور

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ليس الليمون فقط .. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

فيديو

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد