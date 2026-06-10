التضخم في أمريكا يتجاوز 4% في مايو مسجلا أعلى مستوى له منذ 3 سنوات

تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي متأثرا بصدمة إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في إيران، حيث قفز مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.2 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.8 بالمئة في أبريل، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل 2023.

وجاءت هذه الأرقام متطابقة مع توقعات الخبراء. ويعود هذا الارتفاع المستمر من نسبة 2.4 بالمئة في يناير الماضي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وإغلاق مضيق هرمز، مما رفع أسعار مختلف السلع من الوقود إلى تذاكر الطيران.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية بأن قطاع الطاقة وحده كان مسؤولا عن أكثر من 60 بالمئة من الزيادة الشهرية للمؤشر، حيث قفزت أسعار البنزين بنسبة 40.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي (رغم تسجيلها تراجعا طفيفا في يونيو الجاري لم يشمله تقرير مايو).