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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يجمد صفقة لاعب بتروجت مؤقتا.. والقرار النهائي بيد المدرب الجديد

ادهم حامد لاعب بتروجيت
ادهم حامد لاعب بتروجيت
حسن العمدة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات موقف التعاقد مع أدهم حامد، لاعب وسط بتروجت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن الصفقة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وأوضح المصدر أن اللاعب يحظى بإعجاب لجنة الاسكاوتنج داخل القلعة الحمراء، بعدما قدم مستويات مميزة مع بتروجت خلال الموسم المنقضي، ما جعله ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم خط الوسط.

وأشار إلى أن قرار التعاقد مع أدهم حامد يرتبط بعدة ملفات لا تزال قيد الدراسة، أبرزها موقف الأهلي من استعادة أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري، بالإضافة إلى حسم مستقبل أحمد رضا المعار إلى البنك الأهلي.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة تترقب تحديد احتياجات الفريق بشكل نهائي قبل اتخاذ القرار، حيث إن استمرار أحمد رضا أو نجاح الأهلي في التوصل لاتفاق مع أكرم توفيق قد يؤدي إلى التراجع عن فكرة التعاقد مع لاعب بتروجت.

وأكد أن إدارة التعاقدات فضلت تأجيل حسم الملف لحين وصول المدير الفني الجديد وإبداء رأيه النهائي بشأن احتياجات الفريق، قبل المفاضلة بين الخيارات المتاحة لتدعيم مركز خط الوسط.

النادي الأهلي الأهلي أدهم حامد بتروجت

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