ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية رغم تراجع المبيعات.. والغرفة التجارية تكشف الأسباب

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، نتيجة زيادة سعر الدولار وارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل.

الدولار والمحروقات وراء الزيادة

وأوضح «هلال» أن الارتفاعات الأخيرة جاءت مدفوعة بزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج والنقل والتشغيل، مشيرًا إلى أن الشركات المنتجة تحملت جزءًا من هذه الزيادات لتخفيف الأعباء على المستهلكين والحفاظ على حركة السوق.

ركود في المبيعات يصل إلى 50%

وأضاف أن سوق الأجهزة الكهربائية يمر بحالة من الركود، حيث تراجعت المبيعات بنسبة تتراوح بين 40% و50%، ما دفع عددًا من التجار إلى تقليل هامش أرباحهم في محاولة لتنشيط حركة البيع والشراء.

الصناعة المحلية تسيطر على السوق

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن نسبة الأجهزة المستوردة في السوق المصرية لا تتجاوز 5% فقط، مؤكدًا أن الصناعة المحلية تستحوذ على النسبة الأكبر من احتياجات السوق وتلعب دورًا رئيسيًا في تلبية الطلب المحلي.

وشهدت الأسواق المصرية خلال الأشهر الأخيرة زيادات متتالية في تكاليف الإنتاج والنقل بعد ارتفاع أسعار الوقود وتحركات سعر الصرف، ما انعكس على أسعار عدد من السلع والمنتجات، من بينها الأجهزة الكهربائية، في وقت تعاني فيه الأسواق من تراجع القوة الشرائية وانخفاض معدلات الطلب.