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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية وسلامة الغذاء بكفر الزيات وطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة ببندر كفر الزيات وحي أول طنطا، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من جودة الإنتاج ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

توجيهات محافظ الغربية 

ففي بندر كفر الزيات وحي أول طنطا، أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر تموينية شملت 3 مخالفات نقص وزن، ومخالفتين لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم المرور على ثلاثة مخابز ببندر كفر الزيات وتبين عدم وجود أية مخالفات. كما تم تحرير محضر نقص وزن لأحد المخابز بمنطقة الجملة بحي أول طنطا.

وفي السياق ذاته، حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 8 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء بالمخابز المستهدفة، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 13 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة كفر الزيات أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة شملت 5 مخالفات نقص وزن، ومخالفتين لعدم وجود لوحة بيانات، ومخالفة لعدم النظافة، ليبلغ إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات 21 محضرًا. وأكد محافظ الغربية استمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية على المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية ردع مخالفين قانونيا

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