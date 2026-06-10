خلافات ميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الأشقاء بحلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت ادعاء القائمة على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليها وعلى ملكيتها ومنعها من دخول منزلها والزعم بتواطؤ القائمين على قسم شرطة حلوان بالقاهرة ورفضهم فحص الواقعة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بمشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول (القائمة على النشر ونجلها "بهما إصابات متفرقة") ، طرف ثان (شقيقة الأولى ونجلها "بهما إصابات متفرقة" وزوجة شقيقها) لخلافات حول الميراث بالعقار محل سكنهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب ما أسفر عن الإصابات المنوه عنها ، وأمكن ضبطهم فى حينه ، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطرفين عقب تصالحهم.

وبتاريخ 9 الجارى تجددت المشاجرة بينهم استخدموا خلالها الزجاجات الفارغة والسلاسل الحديدية والعصى الخشبية فى التعدى وتم ضبط طرف أول (القائمة على النشر ، عامل)، طرف ثان (شقيق الأولى ، نجل شقيقه) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التعدى. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.