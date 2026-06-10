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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: إدراج قرية بشاير الخير وجميع قرى العون الغذائى ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولته بتفقد قرية بشاير الخير، وذلك للإطمئنان على أوضاع الأهالى والوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم.

ويأتى ذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى العون الغذائى المقامة على ضفاف بحيرة ناصر. 

تفقد الوحدة الصحية واللقاء مع الأهالى

وخلال جولته داخل القرية، تفقد محافظ أسوان الوحدة الصحية، وإلتقى بعدد من المواطنين والأهالى، حيث إستمع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم المختلفة، مؤكداً حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم.

بذل كافة الجهود لتلبية المطالب والإحتياجات

وأكد المهندس عمرو لاشين للأهالى أنه سيتم بذل كافة الجهود الممكنة لتلبية مطالبهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن المحافظة تضع إحتياجات المواطنين فى مقدمة أولوياتها، بما يحقق تحسين جودة الحياة داخل مختلف القرى والتجمعات السكنية.

إدراج القرية ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة

وأوضح المحافظ أن قرية بشاير الخير مدرجة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وهو ما سيمثل نقلة نوعية وحقيقية فى مستوى الخدمات والمرافق الأساسية، ويسهم فى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة أفضل للأهالى.

دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة

وأشار محافظ أسوان إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المناطق والقرى الأكثر إحتياجاً.

أكد محافظ أسوان خلال زيارته لقرية بشاير الخير حرص المحافظة على تلبية مطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن إدراج القرية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" سيسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى المعيشة وجودة الحياة للأهالى.

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