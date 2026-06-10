محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية بزيارة قرية توماس وعافية على ضفاف بحيرة ناصر ويستمع لمطالب الأهالى

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة ميدانية إلى قرية توماس وعافية، إحدى قرى العون الغذائى المقامة على ضفاف بحيرة ناصر والتابعة لوزارة الزراعة، وذلك للإستماع إلى مطالب وإحتياجات المواطنين والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وحرص المحافظة على تحسين جودة الحياة بالمناطق النائية.

الإستماع لشكاوى ومطالب المواطنين

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على لقاء الأهالى والإستماع إلى شكاواهم ومطالبهم المختلفة، حيث تضم القرية نحو 200 منزل، وتبلغ مساحة الأراضى الزراعية بها حوالى ألفى فدان، فيما لا تتجاوز المساحة المنزرعة فعلياً 500 فدان.

وتنوعت مطالب المواطنين بين توفير خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، ورصف الطرق، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن توفير الدقيق بالمواصفات المطلوبة بما يلبى إحتياجات الأسر المقيمة بالقرية.

التواصل مع وزارة الزراعة لعرض الموقف

وأكد المهندس عمرو لاشين أنه سيقوم بالتواصل مع علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، لنقل الصورة الكاملة عن الأوضاع الحالية بالقرية وقرى العون الغذائى، وعرض مطالب المواطنين وإحتياجاتهم بهدف إيجاد حلول عاجلة ومستدامة للمشكلات القائمة.

إدراج قرى العون الغذائى ضمن "حياة كريمة"

وأوضح محافظ أسوان للأهالى أن جميع قرى العون الغذائى تم إدراجها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وهو ما سيساهم بشكل مباشر فى تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عنهم.

إجراءات حاسمة لتحسين الخدمات

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى تقصير فى توفير الخدمات الأساسية لأهالى قرى العون الغذائى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المختصة، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة.

دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بالمناطق والقرى البعيدة، وتسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال متابعة المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تعكس زيارة محافظ أسوان لقرية توماس وعافية إهتمام المحافظة بالمتابعة الميدانية المباشرة لمطالب المواطنين فى قرى العون الغذائى، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية بها، مع التأكيد على إدراج هذه القرى ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بما يدعم جهود التنمية ويرفع مستوى المعيشة للأهالى.