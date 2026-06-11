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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب بجامعة العاصمة يعرضون مشروعًا للتحول الرقمي الشامل لعمليات الصندوق

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل
حسام الفقي


في إطار توجه جامعة العاصمة نحو دعم الابتكار والتحول الرقمي وربط المشروعات الطلابية باحتياجات العمل المؤسسي، شهد اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة عرض مشروع طلابي متكامل يهدف إلى التحول الرقمي الشامل لعمليات الصندوق، وذلك بحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور جمال علي أمين الصندوق، عميد كلية التجارة وإدارة. الأعمال، والأستاذ هشام كمال نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير الإدارة القانونية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة تحرص على تشجيع الطلاب على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن دمج المشروعات الطلابية بالتحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات يمثل أحد أهم محاور العملية التعليمية الحديثة، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، استعرض طلاب برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) بكلية التجارة وإدارة الأعمال مشروعًا متخصصًا لتطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة أعمال صندوق التأمين الخاص، يهدف إلى الوصول إلى أقصى مراحل التحول الرقمي لعمليات الصندوق من خلال استبدال الإجراءات الورقية التقليدية بمنصة رقمية آمنة وقابلة للتطوير تعتمد على مستويات وصلاحيات مختلفة للمستخدمين، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والمالي.

وأوضح الطلاب أن النظام المقترح يغطي دورة العمل الكاملة للصندوق، بدءًا من إدارة العضويات والاشتراكات، مرورًا بإدارة القروض ومعالجة المطالبات التأمينية، وصولًا إلى إعداد التقارير المالية والإحصائية الشاملة، إلى جانب توفير مؤشرات دقيقة للإيرادات والمصروفات بما يدعم متخذي القرار ويسهم في رفع كفاءة منظومة العمل داخل الصندوق.

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الطلابية التي تقدم حلولًا واقعية للتحديات المؤسسية، مشيرًا إلى أن مشروع التحول الرقمي لصندوق التأمين الخاص يعكس مستوى متميزًا من الوعي لدى الطلاب بمتطلبات التطوير الإداري والتكنولوجي الحديثة.

وأضاف أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويجسد توجه الجامعة نحو الاستفادة من الأفكار الابتكارية للطلاب في دعم خطط التطوير والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز منظومة العمل المؤسسي داخل الجامعة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور جمال علي،  بالمستوى المتميز للمشروع وما تضمنه من أفكار عملية قابلة للتطبيق، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الطاقات الطلابية المبدعة في دعم خطط التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، خاصة في القطاعات التي تتعامل مع حجم كبير من البيانات والإجراءات المالية والإدارية.

كما أثنى أعضاء مجلس الإدارة على المشروع وما يعكسه من وعي الطلاب بمتطلبات التطوير التكنولوجي الحديثة، مؤكدين أن مثل هذه المشروعات تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وتسهم في تقديم حلول مبتكرة تدعم مسيرة التطوير داخل الجامعة.

يُذكر أن المشروع يأتي ضمن مشروعات التخرج لطلاب برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة العاصمة، تحت إشراف الدكتور محمود بهلول، والدكتور عبدالرحمن مصطفى، والدكتور أحمد إبراهيم.
وشارك في تنفيذ المشروع الطلاب: أحمد حسام الدين محمد مهني، ويوسف مصطفى سعيد حسن، وبسملة سيد بهاء الدين سيد، وخديجة محمد هشام محمد، وروان محمد فتحي مصيلحي، وملك خالد محمد مصطفى، وهاجر المعتز محمود فتحي.

ويعكس المشروع توجه جامعة العاصمة نحو دعم الابتكار الرقمي والاستفادة من مخرجات البحث العلمي والمشروعات الطلابية في تطوير الخدمات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي والحوكمة داخل مختلف قطاعات الجامعة.

جامعة العاصمة التحول الرقمي احتياجات العمل المؤسسي

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